Kraft der Gedanken einen Bagger steuern

In der Medizintechnik ist die Steuerung von Geräten durch das "Auslesen" der Gehirnaktivität im Mikrovolt-Bereich schon sehr weit fortgeschritten.

Erika Mondria, Leiterin des Brainlab im Ars Electronica Center Bild: uru

Über die Aussichten der Maschinensteuerung per Gedankenkraft in der Industrie haben die OÖNachrichten mit der Forscherin und Künstlerin Erika Mondria gesprochen. Sie leitet seit 2009 das Brainlab am Linzer Ars Electronica Center.

OÖN: Was ist bezüglich der Gehirnsteuerung in der Medizin derzeit schon möglich?

Die oberösterreichische Firma g-tec medical engineering (Schiedlberg, 40 Mitarbeiter, Anm.), mit der wir eng zusammenarbeiten, hat derzeit das weltweit schnellste Hard- und Software-System, mit dem man die bioelektrischen Signale des Gehirns erfassen und digitalisieren kann. Koma-Patienten, die die Augen nicht willentlich bewegen können, können sich plötzlich wieder mitteilen, sie können via Computer Bilder malen und kraft ihrer Gehirnströme Texte schreiben. Schlaganfall-Patienten, die 30 Jahre gelähmt waren, konnten nach zehn Sitzungen ihren Arm wieder bewegen, weil das Gehirn plastisch ist und die Verbindungen darin wieder nachwachsen.

Mit der Steuerung eines Baggers durch die eigenen Gehirnströme, wie ich sie selbst durchführen konnte, scheint ein neuer Schritt auch in der Industrie möglich zu sein.

AEC Solutions arbeitet eng mit der Wirtschaft zusammen, wir bekommen ja dafür auch keine Subventionen. Wir bringen Möglichkeiten zur Wirtschaft. Inwieweit Anwendungen von BCI (Brain Computer Interface – Steuerung von Maschinen/Prothesen, Anm.) in Unternehmen sinnvoll sind, ist eine andere Sache.

Wo ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, wo weniger?

Ich kann leicht eine Kaffeemaschine einschalten mit bloßer Gedankenkraft – BCI –, doch brauche ich das wirklich? Im medizinischen Bereich funktioniert das sinnvoll und fehlerfrei, doch beim Baggerfahren? Nun gut, vorstellbar wäre, wenn man eine Art Not-Stopp für Baggerfahrer einbaut: Bei Gefahr von Menschenleben müsste der Baggerfahrer nur noch STOPP denken und die Maschine würde stoppen, bevor er überhaupt handeln könnte.

Ist das nicht doch reinste Zukunftsmusik?

Mit invasiven Techniken, wo so eine Art Elektroden-Nadeln implantiert wird, können Sprache und Gedanken quasi schon gelesen werden. Das ging viel schneller, als von den Experten erwartet. Wir wissen nicht, wie rasant sich das alles weiterentwickelt. Es ist denkbar, Chips unter die Kopfhaut für so einen Security-Stopp zu implantieren.

Nur, wer will das schon?

Das ist natürlich nicht jedermanns Sache und macht auch Angst. Oft scheitert so etwas derzeit außerdem an der Verträglichkeit des bioelektrischen Materials mit dem Körper. Nach vier Monaten oxidiert das Material und wird abgestoßen. Wenn das überwunden ist, geht es los!

Wo sehen Sie bezüglich dieser Technologien für die Unternehmen gute Anwendungsfelder?

Ich denke, Unternehmen sollten lieber in die sozialen Fertigkeiten ihrer Mitarbeiter investieren als so sehr in diese Technik. Sicher, man könnte den Haushalt und das Auto mit dem Gehirn steuern, das würde möglich sein und auch ohne invasive Methode mit dem erprobten P300-System gehen (ohne Implantat von Elektroden, Anm.). Der Amazon-Roboter Alexa zeigt uns ja eine Richtung, wohin sich die Dinge im Alltag entwickeln können. Doch welcher Mensch braucht Alexa wirklich? Wäre es nicht besser, das Geld in Entwicklungszusammenarbeit oder Elternbildung zu investieren? Würde die Welt das nicht eher brauchen?

Denken statt lenken

Zwei Steuerungsvarianten gab es mit dem adaptierten Wacker-Neuson-Bagger in der Linzer Post-City zu erproben: die Augensteuerung (Eye-Tracking), bei der die Pupillenbewegung auf eines der neun Bildschirmsymbole von einer Kamera erfasst wird und der Blick praktisch den Knopf „Schaufel heben“ oder „Bagger drehen“ drückt.

Die viel spannendere Technik ist die P300-Welle, ein elektrisches Potenzial, das nach 300 Millisekunden beim Menschen auftritt, wenn er etwas erkannt hat (Aha-Effekt). Ein paar Minuten dauert die Vorbereitung, acht Stellen an der Kopfhaut werden verkabelt, dort wird die P300-Welle gemessen.

Das Gerät übersetzt aber nicht 1:1 die Gedanken – das würde einer direkten Verkabelung der Gehirnneuronen bedürfen, sagt Erika Mondria. Das passiert tatsächlich bei medizinischen Anwendungen.

Hier beim Bagger-Experiment werden die Ausschläge beim Denken als Impulse aufgezeichnet und mittels Software in Maschinensprache „übersetzt“.

Und so ist das, was als purer Hokuspokus wahrgenommen werden könnte, ein rein elektrisch-digitaler Vorgang. Nichtsdestotrotz ein sehr verwirrendes, fast unheimliches Gefühl, wenn sich mehrere Tonnen Metall bewegen, nur weil ich das will.

Je klarer die Gedanken, desto schneller der Avatar im Spiel

Mit dem Wechsel zwischen hoher Konzentration und völliger Entspannung arbeitet das Computerspiel „Brain Computer Interface Race“, das aus dem „Cybathlon-Projekt“ der ETH Zürich entstanden ist und beim Ars Electronica Festival ausprobiert werden konnte.

Jeder Spieler soll mit seiner Bildschirm-Spielfigur (Avatar) eine Strecke laufen. Er kommt umso schneller ins Ziel, je besser und schneller der mit einem Headset verkabelte Mensch die Computerbefehle „Konzentration“ und „Entspannung“ befolgen kann. Die Gehirnströme/Gedanken werden in Computerbefehle umgewandelt. Cybathlon will die Entwicklung von technischen Hilfsmitteln für Menschen mit Behinderung vorantreiben.

Der erste Cybathlon-Bewerb wurde 2016 im Zuge einer internationalen Veranstaltung mit großem Erfolg ins Leben gerufen. Menschen mit Behinderung oder körperlichen Schwächen konnten hochentwickelte Hilfsmittel wie beispielsweise robotergesteuerte Technologien nutzen und im Wettkampf gegeneinander antreten.

An den sechs Disziplinen nahmen66 Tester des Pilotprojekts teil, die von 56 Teams aus 25 Nationen unterstützt wurden. Eine Disziplin war das eben beschriebene Computerspiel. In anderen Disziplinen traten Menschen mit hirngesteuerten Armprothesen im Wäsche-Aufhängen gegeneinander an oder überwanden per gedanken-gesteuertem Rollstuhl einen Hindernis-Parcours.

Industrieroboter der Kunst zu Diensten

Einen Industrieroboter rein gedanklich zu steuern, damit experimentierte der serbisch-amerikanische Künstler

Dragan Ilic beim AEC-Festival 2017.

Der Kuka-Roboterarm A3K3 bot unter Zuhilfenahme eines komplexen Systems aus Brain Computer Interface (BCI) eine einzigartige interaktive Erfahrung: Kunstwerke wurden mittels Maschinentechnologie und Publikumsbeteiligung geschaffen.

Ilic und das Publikum kontrollierten dabei einen Hightech-Roboter mit ihren Gehirnen. Sie trugen Elektroden-Hauben, wodurch Gehirnströme abgenommen und ausgelesen wurden. Unterstützt vom Roboter zeichneten und malten der Künstler und das Publikum auf einer vertikalen und einer horizontalen Leinwand.

Der Roboterarm war mit Zeichengeräten bestückt. So entstanden attraktive, großformatige Kunstwerke.

