Digitale Neulinge

Österreichs Klein- und Mittelbetriebe sind noch kaum auf die Anforderungen der Digitalen Transformation vorbereitet, hat eine Befragung von 1700 heimischen Firmen ergeben.

Sehr verloren fühlen sich viele KMUs noch bezüglich Digitalisierung. Bild: APA

Ein großer Teil der Klein- und Mittelbetriebe (KMU) hat seine Produkte und Dienstleistungen noch nicht an eine digitale Zukunft angepasst. 38 Prozent von 1700 in einer Studie befragten KMU fühlen sich nicht vorbereitet. Das hat eine Befragung zur Digitalen Transformation Österreichischer KMUs von Arthur D. Little Austria, Wirtschaftskammer, Hutchison Drei Austria sowie vom KMU Institut der WU Wien ergeben. Die KMUs müssen sich weiter digital transformieren, um von der Digitalisierung zu profitieren, schreiben die Autoren.

Die Banken und Versicherungen sind bezüglich Digitalisierung ihrer Produkt- und Serviceportfolios schon weiter, im Gewerbe und Handwerk besteht noch Aufholbedarf. Rund die Hälfte der befragten KMUs wünscht sich Beratung zur Umsetzung der Digitalen Transformation.

Das Thema ist jedenfalls präsent: Die Studie zeigt, dass der eigene Webauftritt und die Datensicherung bei den Betrieben in den nächsten zwölf Monaten im Fokus stehen.

Auch wenn die digitalen Marketing-Aktivitäten zunehmen: KMUs geben weniger als zehn Prozent ihres Jahresumsatzes für digitales Marketing aus, insbesondere in der Industrie ist der Anteil gering. Der Tourismus und der Handel nützen diese Möglichkeiten bisher am stärksten. 25 Prozent der Befragten nehmen noch keine gezielte Stärkung der Kundenbeziehungen vor.

Als Hindernis für eine weitere Digitalisierung der Geschäftsprozesse und Kundenbeziehungen sehen die Unternehmen die Internetqualität, der sie alle große Bedeutung zumessen. Nur 16 Prozent der befragten KMU sind "sehr zufrieden" mit der Qualität ihrer Internetanbindung, 42 Prozent sind zufrieden. Rund die Hälfte ist mittel bis gar nicht zufrieden.

Ein Großteil der KMUs erwartet einen Beschäftigungsrückgang durch die Digitalisierung. Die Branchen mit einem niedrigen Digitalisierungsindex erwarten meist einen Rückgang, Branchen im vorderen Indexbereich sehen häufig einen Anstieg der Beschäftigung.

