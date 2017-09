Daheim eintauchen in die Welt der Malawi-Barsche

Im 10.000 Liter fassenden Süßwasser-Aquarium des Linzer Personalberaters Manfred Webersdorfer tummeln sich 150 bunte ostafrikanische Raubfische.

Webersdorfers privates Aquarium Bild: Webersdorfer

Die Aquaristik ist seit seiner Kindheit das Hobby von Manfred Webersdorfer, und Malawi-Barsche sind seine Leidenschaft. Der Linzer Geschäftsführer der Personalberatung Hill Webersdorfer hat sein 2004 errichtetes Haus dementsprechend adaptiert. In einem 10.000 Liter fassenden Süßwasser-Aquarium haben 150 Malawi-Barsche ihre Heimat gefunden.

Eigentlich stammen diese schimmernden Raubfische aus Ostafrika. "Ich war dreimal am Malawi-See schnorcheln – immer umgeben von diesen farbenfrohen Fischen", sagt Webersdorfer. Um auch daheim in eine ähnliche Unterwasserwelt eintauchen zu können, bedurfte es einer "ordentlichen baulichen Maßnahme". Allein die Frontscheibe des in die Wand eingebauten Stahlbetonbeckens wiegt 320 Kilo. Durch ausgeklügelte Technik – die Pumpe hat eine Leistung von 4000 Liter in der Stunde – funktioniert das Aquarium fast von selbst.

"Mich fasziniert das Sozialverhalten der Malawi-Barsche", sagt der Personalberater. Die Eier des Weibchens bleiben in dessen Mundhöhle, bis die Jungen geschlüpft sind. Die Männchen verteidigen aggressiv ihr Revier. Wenn sie um einen Stein oder eine Nische kämpfen, kann die Wasseroberfläche brodeln. Diese Kämpfe enden oft mit dem Tod des Verlierers. Webersdorfer zieht Parallelen zu den Menschen: "Wenn es ums nackte Überleben geht, sind wir immer noch Tiere."

An sich erfreue das Aquarium seine Sinne, vorausgesetzt, es kämpfen nicht wieder einmal zwei Männchen gegeneinander. Webersdorfer: "Das macht mich dann doch nervös, weil ich weiß, dass es einer der beiden nicht überleben wird. Aber so ist die Natur."

