Altersvorsorge: "Aktien gehören dazu"

An den Börsen gibt es teils heftige Schwankungen. Langfristig bringen Aktien aber gute Renditen. Darum dürfen sie auch ein Teil der Altersvorsorge sein.

Geldanlage ist ein Marathon, kein Sprint", sagt Christoph Boschan, Chef der Wiener Börse. Dennoch können sich viele Bürger nicht vorstellen, dass Wertpapiere, vor allem Aktien, zur Altersvorsorge geeignet sind. Das liegt am höheren Risiko von Einzelaktien und schlechten Erfahrungen während der Finanzkrise.

Doch viele Anlage-Profis betonen: "Auch Aktien gehören zur Altersvorsorge." Fast sieben Prozent betrug die Durchschnittsrendite des Wiener Leitindex ATX in den vergangenen 26 Jahren – trotz aller Krisen. Alle Börsen in Europa zusammengerechnet, gab es in 28 der vergangenen 36 Jahre ein positives Ergebnis. Wer jedoch seine Aktien zum jeweils schlechtesten Zeitpunkt verkauft hat, fuhr im Schnitt ein Minus von 16 Prozent ein.

Aktienkurse schwankten stärker als viele andere Anlageformen, sagt Christian Nemeth, Vorstandsmitglied der Zürcher Kantonalbank Österreich: "Wenn man aber will, dass sich das Vermögen vermehrt, kommt man an Aktien nicht vorbei." Gerade bei Leuten, die nicht viel zur Seite legen könnten, sei das wichtig. Das aktuell extrem niedrige Zinsniveau spricht für Aktien. Nemeth empfiehlt generell, einen Teil des Portfolios in Aktien zu halten. Wichtig sei ein "langfristiger Anlage-Horizont". Also etwa in jungen Jahren beginnen, um im Alter zu profitieren. Wenn man nur sechs Monate oder zwei Jahre investiert sei, könnten Aktien auch weh tun.

Nemeth rät Privatanlegern, in Fonds zu investieren, um die Veranlagung breit zu streuen und weil man als Privatanleger mit einzelnen Titeln überfordert sein könne. Je nachdem, wie viel man an Kosten tragen will, gibt es passive und aktiv gemanagte Fonds.

Gerhard Lauss, Wertpapier-Sales-Leiter der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, betont, dass Aktien "sehr flexibel" seien, im Gegensatz zu Produkten mit langen Bindungen. Man könne zwischendurch umschichten oder teilweise Gewinne realisieren.

Lauss empfiehlt den Anlegern einen Drei-Phasen-Plan. In der Ansparphase, die in der Regel viele Jahre dauere, sollte man Aktien dabei haben. Je nach Risikoneigung könnten es etwa 20 oder 50 Prozent sein. In der zweiten Phase – einige Jahre bis zum Pensionsantritt – sollte man das Risiko "sukzessive herausnehmen", sagt Lauss. Und in der Phase, in der man sich als Pensionist das Geld monatlich auszahlen lasse, sei es ratsam, den Kapitalstock nur noch in festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen zu haben.

