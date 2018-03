Bild: Weihbold Startseite Wirtschaft Pegasus Pegasus: Wir suchen die besten Unternehmen LINZ. Der größte Wirtschaftspreis des Landes nimmt Fahrt auf – Bei der 25. Auflage gibt es auch einige Neuerungen. 24. März 2018 - 00:04 Uhr

Zum 25. Mal vergeben die OÖNachrichten und ihre Partner heuer den Pegasus, den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes. Täglich treffen Bewerbungen oberösterreichischer Unternehmen ein.

Drei Sparten sind heuer neu. Anstelle der Mitarbeiterzahl werden die Hauptkategorien nach Themenschwerpunkten eingeteilt. Ziel ist es, die Möglichkeiten für die Bewerber zu erweitern. Innovation, unternehmerische Verantwortung und internationale Ausrichtung werden stärker berücksichtigt.

Heuer drei neue Kategorien

In der Kategorie "Leuchttürme" geht es um Unternehmen, die in Europa und international erfolgreich sind und damit auch Klein- und Mittelbetriebe mitziehen. Bei den "Erfolgsgeschichten" suchen wir Firmen, die eine außergewöhnliche Geschichte haben und Verantwortung für ihre Region übernommen haben.

Die "Innovationskaiser" sollten mit Neuem bei Produkten, Abläufen, Ausbildung oder Vertrieb aufzeigen. Und in der Kategorie "Zukunftshoffnungen" geht es um Unternehmen, die vor maximal fünf Jahren gegründet wurden.

Die Einreichfrist für den Pegasus 2018 läuft bis 13. April. Die Bewerbung erfolgt diesmal ausschließlich online. Auf nachrichten.at/pegasus2018 finden Sie das Bewerbungsformular. Sie können dort alle Informationen eintragen und haben die Möglichkeit, Bilder, Dokumente, Links hochzuladen.

Beim Pegasus zeigt sich jedes Jahr die Vielfalt und Stärke der oberösterreichischen Wirtschaft. So hat sich heuer beispielsweise die Firma fruittech aus Raab beworben. Das Unternehmen erzeugt Maschinen zur Veredelung von Lebensmitteln. Gesellschafter sind der Geschäftsführer Stefan Grubmair und Rainer Oberwagner.

Weitere Bewerber sind etwa Blumenhandel und Vinothek Brigitte Lanik in Freistadt, die Stoffboutique kaysoo von Sabine Kastner in Linz, die Beratungsfirma MUT (Gesellschafter Reaktiv-Gruppe und Geschäftsführerin Edith Berger) in Linz sowie der Personal-Dienstleister A-Jobs (AustrianJobs) von Thomas Maurer in Perg.

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.