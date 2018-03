Jetzt bewerben! Bild: Volker Weihbold Startseite Wirtschaft Pegasus Pegasus: Dieser Preis verleiht der Wirtschaft Flügel Heute ist Startschuss für den Pegasus 2018, den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes. Wir geben Ihren Leistungen und Erfolgen eine Bühne. Machen Sie mit! 10. März 2018 - 00:05 Uhr

Oberösterreichs Wirtschaft ist reich an engagierten und erfolgreichen Unternehmern und Managern. Einmal im Jahr geben die OÖNachrichten und ihre Partner diesen Persönlichkeiten die Möglichkeit, ihre Firmen ins Rampenlicht zu rücken – beim Pegasus. Heute startet die Bewerbungsfrist für den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes.

Vom Innovationskaiser bis zum Leuchtturm, von der Erfolgsgeschichte bis zur Zukunftshoffnung, von der Unternehmerin/Managerin des Jahres bis hin zum Lebenswerk – wir suchen die Besten des Landes in sechs verschiedenen Kategorien. Drei dieser Sparten sind heuer neu. Anstelle der Mitarbeiterzahl werden die drei Hauptkategorien nach Themenschwerpunkten eingeteilt. "Nach 24 Jahren Pegasus war es Zeit, die Möglichkeiten für die Bewerber zu erweitern. Innovation, unternehmerische Verantwortung und internationale Ausrichtung werden stärker berücksichtigt", erklärt Dietmar Mascher, Wirtschaftsressortleiter und stellvertretender Chefredakteur. Bewerben können sich die Firmen in einer oder mehreren Kategorien.

Die Einreichfrist für den Pegasus 2018 läuft bis 13. April. Die Wirtschaftsredaktion der OÖNachrichten und Experten der Raiffeisen Landesbank treffen eine Vorauswahl. Die daraus resultierende Nominiertenliste wird am 28. April in den OÖNachrichten veröffentlicht.

Dann kommt die prominent besetzte Pegasus-Jury zum Zug. Den Vorsitz hat der emeritierte Universitätsprofessor Friedrich Schneider. Neben den OÖNachrichten und den Vertretern der Sponsoren sitzen auch die Vorjahressieger in der Jury. Eine von ihnen ist Andrea Lehner.

Die Unternehmerin hat mit ihrer Kosmetikfirma im Vorjahr den Pegasus für Frauen in Führungspositionen gewonnen. Dank ihrer Hartnäckigkeit erobert sie die weltweiten Drogeriemarktregale. Ihre Erfindung ist gleichermaßen einfach wie genial: Wachsstreifen, mit denen die Augenbrauen modelliert werden. Wenn auch Sie eine ebenso bestechende Geschäftsidee haben – bewerben Sie sich!

Pegasus wird digital

Und noch etwas ist nach 24 Jahren Pegasus-Wirtschaftspreis heuer anders: Anstelle der gedruckten Bögen, die an die Firmen verschickt werden, erfolgt die Bewerbung ausschließlich online.

Auf www.nachrichten.at/pegasus2018 finden Sie den Bewerbungsbogen. Sie haben die Möglichkeit, Bilder, Dokumente und Links hochzuladen. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Die fünf wichtigsten Fragen zum Pegasus 2018

Was Sie wissen müssen, wenn Sie sich für den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes bewerben.

Warum wurden die Kategorien verändert?

Nach 24 Jahren Pegasus wollten wir die Möglichkeiten erweitern, sich um den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes zu bewerben. Innovation, unternehmerische Verantwortung und internationale Ausrichtung werden stärker berücksichtigt.

Wie können wir uns bewerben?

Die Einreichunterlagen für den Pegasus 2018 finden Sie ab sofort ausschließlich online unter nachrichten.at/pegasus2018 . Sie können in einer oder mehreren Kategorien teilnehmen.

Wann ist Einsendeschluss?

Bewerbungen sind bis Freitag, dem 13. April 2018, online möglich.

Wie erfolgt die Auswahl?

Eine Vorauswahl treffen die Wirtschaftsredaktion der OÖNachrichten und Experten der Raiffeisen Landesbank sowie des Landes Oberösterreich. Das Resultat ist eine Nominiertenliste. Sie wird am 28. April 2018 in den OÖNachrichten veröffentlicht. Aus diesen Nominierten wählt die Jury unter Vorsitz von Universitätsprofessor Friedrich Schneider die Sieger aus. In der Kategorie Zukunftshoffnungen erfolgt die Kür durch ein Saalvoting bei der Pegasus-Gala.

Wann erfahren wir, ob wir gewonnen haben?

Der Höhepunkt ist die Pegasus-Gala am Donnerstag, dem 14. Juni, im Brucknerhaus. Alle Bewerber werden automatisch zur Gala eingeladen.

Gold, Silber und Bronze – die neuen Kategorien

Zum Jubiläum nimmt der Pegasus eine neue Flugrichtung mit drei neuen Sparten, in denen Sie sich bewerben können.

1. Leuchttürme (neu)

Das ist die Kategorie für Großunternehmen, die profitabel wachsen. Sie prägen den Standort Oberösterreich maßgeblich, und ihre Strahlkraft reicht über die Landesgrenzen hinaus.

2. Innovationskaiser (neu)

In dieser Sparte können sich alle Unternehmen bewerben, die innovative Produkte, Dienstleistungen, Vertriebsformen und Ausbildungswege entwickelt haben. Sie heben sich damit von anderen ab.

3. Erfolgsgeschichten (neu)

In dieser Kategorie werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die eine lange und/oder außergewöhnliche Geschichte haben. Diese Betriebe übernehmen Verantwortung für ihre Mitarbeiter und Region.

4. Zukunftshoffnungen

Gemeinsam mit dem Land Oberösterreich zeichnen wir in dieser Sparte jene Firmen aus, die jünger als fünf Jahre sind. Sie haben Potenzial, die großen Arbeitgeber von morgen zu sein.

5. Managerin des Jahres

Mit diesem Spezialpreis der Wirtschaftskammer werden erfolgreiche Unternehmerinnen und Managerinnen ins Rampenlicht gerückt. Denn die Wirtschaft ist viel weiblicher als vermutet.

6. Unternehmerisches Lebenswerk

Nicht bewerben können sich Unternehmen für den Pegasus in Kristall für das unternehmerische Lebenswerk. Der Preisträger wird von den Pegasus-Partnern nominiert und bis zur Gala geheimgehalten.

Die ausgezeichneten Betriebe aus dem Vorjahr

Lebenswerk

Peter Greiner, Greiner Gruppe, Kremsmünster

Der langjährige Chef des Kunststoffkonzerns hat 2017 den Pegasus in Kristall erhalten. Er hat das Familienunternehmen zum internationalen Spieler umgebaut – mit viel Vertrauen in seine Mannschaft.

Ab 250 Mitarbeiter

Stefan Doboczky, Lenzing AG, Lenzing

Der Pegasus sei eine große Anerkennung für alle Mitarbeiter. So bedankte sich Lenzing-Vorstandschef Stefan Doboczky für die Goldstatue. Nach harten Jahren brachte er den Faserhersteller zurück auf Erfolgskurs.

50 bis 249 Mitarbeiter

Martin Öller, Loxone, Kollerschlag

Das Mühlviertler Unternehmen, das Öller 2009 gemeinsam mit Thomas Moser und Walter Fürhauser gegründet hat, wächst rasant. Bis 2020 soll Loxone einen Umsatz von 200 Millionen Euro erzielen.

Bis 49 Mitarbeiter

Gottfried Wurpes, Fitness Company, Leonding

Auf die Fitnessgeräte von Gottfried Wurpes vertrauen Olympiasieger Marcel Hirscher und Tennis-Ass Rafael Nadal ebenso wie die Fußballstars von Chelsea. Von Leonding aus verkauft er in die ganze Welt.

Jungunternehmer

Rainer Kargel, Pixelrunner, Hagenberg

„Es ist ein Wahnsinn, mit den Großen auf der Bühne zu stehen.“ Rainer Kargel konnte die Auszeichnung kaum fassen. Gemeinsam mit Ronald Schaumberger und Christian Saminger hat er Pixelrunner gegründet.

Starke Partner

Die OÖNachrichten und ihre langjährigen Partner loben den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes aus.

Raiffeisen Landesbank: Die Bank unter der Führung von Generaldirektor Heinrich Schaller ist Pegasus-Partner der ersten Stunde. Heuer vergeben die OÖN und die RLB Oberösterreich den Wirtschaftspreis bereits zum 25. Mal.

Land Oberösterreich: Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl unterstützt als Wirtschaftslandesrat den

Pegasus. Er lobt den Preis „Zukunftshoffnung“ für die neu gegründeten und jungen Unternehmen aus.

Wirtschaftskammer: Alle aktiven Mitglieder der Wirtschaftskammer Oberösterreich können sich für den Pegasus 2018 bewerben. Präsidentin Doris Hummer ermuntert vor allem Frauen, sich für den Wirtschaftspreis zu bewerben.

Industriellenvereinigung: Der Präsident der IV Oberösterreich, Axel Greiner, unterstützt den Pegasus seit Jahren und lobt die Qualität der Einreichungen: „Unsere Unternehmen schlagen sich international hervorragend.“

KPMG Alpen Treuhand: Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei wird durch Partner Helge Löffler vertreten. Er motiviert Unternehmen, ihre Leistungen und Erfolge beim Pegasus vor den Vorhang zu holen.

