Wird aus dem Aviva-Hotel in St. Stefan am Walde eine Pegasus-Erfolgsgeschichte? Bild: Aviva

Ein bunter Mix an Bewerbern für den Pegasus LINZ. Zahlreiche Firmen rittern um den größten Wirtschaftspreis des Landes – Im Jubiläumsjahr gibt es viele Neuerungen. 17. März 2018 - 00:04 Uhr

Seit einer Woche läuft die Bewerbungsfrist für den größten Wirtschaftspreis des Landes: den Pegasus. Heuer ehren die OÖN und ihre Partner zum 25. Mal Oberösterreichs beste Unternehmen.

Im Jubiläumsjahr gibt es viele Neuerungen: Die Sparten Leuchttürme, Erfolgsgeschichten und Innovationskaiser sind neu, hinzu kommen Zukunftshoffnungen, die Managerin des Jahres und das Lebenswerk. Die Bewerbung für alle Kategorien mit Ausnahme des Lebenswerks ist ausschließlich online unter www.nachrichten.at/pegasus möglich. Bereits jetzt zeichnet sich eines ab: Es gibt erneut einen bunten Mix an Bewerbern.

Viele Firmen haben sich in der Kategorie Erfolgsgeschichten beworben. Dazu zählen Unternehmen, die eine lange oder außergewöhnliche Geschichte haben und Verantwortung für ihre Mitarbeiter und die Region übernehmen. Die Linzer Vermögensverwaltung WSS mit den Geschäftsführern Herbert Scherrer, Markus Weissörtel und Karl Stöbich rechnet sich Chancen aus. Zu einer Erfolgsgeschichte zu werden, das hoffen auch die Betreiber des Aviva-Hotels in Sankt Stefan am Walde, das Polytec-Chef Friedrich Huemer gekauft hat.

In der Pension Firma gegründet

Ebenfalls Bewerbungen in dieser Sparte eingereicht haben die Malerei Schaubmaier aus Sankt Johann am Wimberg sowie das Leondinger Handelsunternehmen Kaindl Technischer Industriebedarf. Auch der ehemalige Chef der Linzer Landesfrauenklinik, Gernot Tews, hat sich beworben. Er hat nach seinem Pensionsantritt 2012 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und das IVF- und Kinderwunschinstitut in Wels gegründet. Tews tritt auch bei den Zukunftshoffnungen an.

Dort herrscht ebenfalls reger Andrang. Zu den Zukunftshoffnungen gehören all jene Firmen, die jünger als fünf Jahre sind und das Potenzial haben, die großen Arbeitgeber von morgen zu sein. Die Kaffeegreißlerei Die Röster von Wolfgang Köppl aus Steyregg ist ebenso dabei wie Andreas Schlecht aus Pasching mit seinem Fachgeschäft Babypromenade. Beworben haben sich weiters das Bau-Unternehmen Holzheim aus Laussa, die Leondinger Gewebebank Surgebright, die Linzer Eventagentur Attention und der Maschinenbauer iVON aus Wilhering. Dem Unternehmen steht eine Frau vor: Ingrid Fellinger, die iVON auch in der Kategorie Innovationskaiser angemeldet hat. Als solche sehen sich zudem Holzheim und die Linzer Firma Energieservice, eine Tochter der Linz AG. (rom)

