Das lukrative Geschäft mit der Jagd

Knapp 130.000 Jäger durchforsten die heimischen Wälder, das sind um 45.000 mehr als noch vor 46 Jahren. Doch die Jagd ist nicht nur beliebt, sondern auch ein enormer Wirtschaftsfaktor: Österreichweit geht es dabei fast um eine halbe Milliarde Euro.

Die Zahl der Jäger ist in Österreich seit den 1970er-Jahren von 85.000 auf 130.000 gestiegen. Bild: OON

Josef Werndl hatte 1864 eine Idee. Mit seinem Bruder Franz gründete er in Oberletten bei Steyr die "Josef & Franz Werndl Company, Waffenfabrik und Sägemühle". Sein Leitspruch lautete: "Wo Qualität entscheidet, haben wir keine Konkurrenz zu fürchten."

152 Jahre sind seither vergangen. Werndls Unternehmen gibt es noch immer. Heute heißt es Steyr Mannlicher und gilt nicht nur als bedeutendster Schusswaffenhersteller Österreichs, sondern auch als globaler Innovations- und Qualitätsführer im Waffenbau. Jagdwaffen, Sportgewehre, Pistolen, Messer und Jagdzubehör werden in mehr als 30 Länder vertrieben – von Argentinien über Japan bis nach Australien. Auch das österreichische Bundesheer und die Polizei benutzen Waffen von Steyr Mannlicher. 150 Mitarbeiter sind in der Firma in Kleinraming an der Grenze Oberösterreichs zu Niederösterreich beschäftigt. 2015 betrug der Umsatz 30 Millionen Euro.

Das, was das Unternehmen erwirtschaftet, ist freilich nur ein geringer Teil dessen, was die Jagd jährlich in Österreich an Geld bewegt. Daten des Österreichischen Jagdverbandes zufolge beträgt der Wirtschaftswert rund 475 Millionen Euro. Diese Summe setzt sich zusammen aus den Löhnen und Gehältern der Berufsjäger, Jagdaufseher sowie im Jagdwesen Beschäftigten (rund 198 Millionen Euro), den Jagdpachtbeiträgen und den Abschussgebühren (rund 54 Millionen Euro), dem Wildbret (rund 29 Millionen Euro) sowie den Abgaben, Gebühren und Versicherungsprämien (rund 26 Millionen Euro). Hinzu kommen Kosten für Jagdbetrieb, Weiterbildung, Jagdwaffen, Munition, Optik und Bekleidung (rund 168 Millionen Euro).

Oberösterreich – Land der Jäger

Die Zahl der Jäger ist in Österreich gestiegen. Waren es Anfang der 1970er-Jahre noch etwa 85.000, so sind es heute knapp 130.000. Die Gründe dafür sieht Christopher Böck, der Geschäftsführer des Oberösterreichischen Landesjagdverbandes, in einem Imagewandel: "Heutzutage geht es vielen nicht mehr nur um das Jagen allein, sondern um das Drumherum. Sie wollen die Natur genießen, die Ruhe im Wald spüren, einfach in der Natur abschalten."

Jeder sechste österreichische Jäger streift laut Statistik Austria durch Oberösterreichs Wälder – im Vorjahr waren es 18.320 Waidmänner in 954 oberösterreichischen Jagdgebieten. Besonders beliebt sind das Alpenvorland, das Mühlviertel und die Flyschzone: Zusammen machen sie drei Viertel der Jagdfläche unseres Bundeslandes aus.

Bei den Jägern hat sich aber nicht nur das Image, sondern auch das Berufsbild gewandelt. Heutzutage ist ein Drittel der Jäger als Forst- oder Landwirt tätig, ein weiteres Drittel zählt zur Gruppe der unselbstständigen Erwerbstätigen. Jeder vierte Jäger ist selbstständig, jeder zehnte gehört zum Jagd- und Forstpersonal. Der Frauenanteil in Österreich liegt bei etwa sechs bis acht Prozent.

Dass sich Frauen und Waffen nicht ausschließen, beweist die Firma Wertgarner aus Enns. Iris und Herbert Wertgarner führen das 1820 gegründete Unternehmen, das Jagd- und Sportwaffen verkauft, mittlerweile in sechster Generation. In den Filialen in Enns, Leonding und Wien sind zehn Mitarbeiter tätig.

Einer von ihnen ist Michael Goluch. Er leitet die Waffenabteilung in der Ennser Zentrale. Wertgarner bevorzugt Waffen von Steyr-Mannlicher. Goluch bemerkte in den vergangenen Jahren einen Zuwachs beim Waffenverkauf, allerdings nicht nur aus Gründen der Jagd. "Wenn man sieht, was alles auf der Welt passiert, ist es keine Überraschung, dass die Hersteller Hochkonjunktur haben", sagt er im Gespräch mit den OÖNachrichten. Er zieht einen Vergleich: "Bei einer Jagdwaffe ist es wie bei einem Auto. Da ist der Preis nicht definierbar." Eine gute Waffe sei ab 2000 Euro erhältlich. Böck bestätigt das: "Der Preis für ein Kugelgewehr bewegt sich im untersten Bereich zwischen 2500 und 3000 Euro. Nach oben hin gibt es kein Limit."

Dass das Jagen seinen Preis hat, verhehlt er nicht. Ein Gucker um 700 bis 1700 Euro, ein Spektiv (Beobachtungsfernrohr) mit 20- bis 60-facher Vergrößerung um 1500 bis 2000 Euro und eine Schrotflinte für zumindest 1500 Euro zählen zur Standardausrüstung eines Jägers. Bekleidung und Zubehör wie Messer, Rucksäcke, Uhren, Lampen oder Gehörschutz sind da noch nicht eingerechnet. Böck empfiehlt trotzdem, nicht beim Material zu sparen: "Natürlich gibt es alles auch gebraucht. Wenn man sich aber von Anfang an Qualität kauft, zehrt man lange davon." Das fange bei den Gummistiefeln an, die zwischen 100 und 200 Euro kosten, und gehe bis zu den Jagdjacken und -mänteln in Tarnfarben, für die Händler 500 Euro oder mehr verlangen.

Ein Gewehr mit Diamanten

Für manche Jäger spielt der Preis der Ausrüstung aber gar keine Rolle. Goluch fällt ein außergewöhnlicher Kundenwunsch ein. "Einmal war einer da, der seine Waffe mit Diamanten bestückt haben wollte." Die Firma erfüllte seinen Wunsch. "Warum sollten wir uns dagegen wehren, wenn einer etwas haben will und dafür dann auch noch gut bezahlt?"

Generell habe sich die persönliche Beratung bewährt. Und das, obwohl viele Hersteller Jagdausrüstung heutzutage vermehrt über das Internet anbieten. "Waffen kauft man nach wie vor im Geschäft", sagt Goluch. Kunden müssen einen Altersnachweis vorlegen – die Waffe können sie zwar sofort kaufen, allerdings erst nach drei Tagen abholen. In der Zwischenzeit wird im zentralen Melderegister überprüft, ob gegen den Käufer ein Waffenverbot besteht. Ist das der Fall, bekommt er die Waffe nicht ausgehändigt. "So sieben wir schon im Vorhinein schwarze Schafe aus", sagt Goluch. Nachsatz: "Von denen gibt es in unserer Branche leider auch genug."

Was kostet die Jagd?

Ausbildung: Jagdprüfung um 750 Euro

Wer in Österreich jagen will, muss volljährig sein. Die Jagdprüfung umfasst Kenntnisse zu den Waffen und der Munition, zu den Bestimmungen des Natur-, Tier-, Umweltschutz- und Forstrechtes, zu den Jagdbegriffen, zur Behandlung des erlegten Wildes und zur Ersten Hilfe bei Jagdunfällen. Im praktischen Teil wird der Gebrauch der Waffe überprüft. Die Prüfung ist in allen Bundesländern einheitlich. Der Vorbereitungskurs besteht aus 60 Theorie- und zwölf Praxisstunden und kostet rund 750 Euro.

Jagdkarte: Ticket zur Jagd um 123 Euro

Hat man die Jagdprüfung absolviert, muss man sich eine Jagdkarte kaufen. Die Kosten sind österreichweit unterschiedlich, weil es in jedem Bundesland einen eigenen Jagdverband gibt. In Tirol ist eine Jahresjagdkarte schon um 51 Euro erhältlich, in Oberösterreich kostet sie derzeit 123 Euro. Ebenfalls angeboten werden Jagdgastkarten, die mindestens für einen Tag oder höchstens für vier Wochen gelten.

Waffen: Flinten um mehrere tausend Euro

Bei den Jagdwaffen unterscheidet man zwischen Kugel- und Schrotgewehren. Ein Kugelgewehr kostet 2500 bis 3000 Euro. Für eine Flinte muss man zwischen 1500 und 2000 Euro bezahlen. Preisgrenzen nach oben gibt es nicht.

Ausrüstung: Bei den Gummistiefeln fängt es an

Nur mit dem Gewehr allein kommt ein Jäger nicht weit. Ein Gucker zwischen 700 und 1700 Euro zählt ebenso zur Standardausrüstung wie ein Spektiv (Beobachtungsfernrohr) zwischen 1500 und 2000 Euro. „Gute Gummistiefel kosten 100 bis 200 Euro“, sagt Christopher Böck.

Jagdrecht: Bis zu 37.000 Euro für die Jagdpacht

In Österreich wird zwischen Eigenjagd und Genossenschaftsjagd unterschieden. Ein Eigenjagdgebiet – ein Grundbesitz von mehr als 115 Hektar – kann der Besitzer entweder selbst bejagen, oder er muss es verpachten. Grundstücke, die nicht zu Eigenjagden gehören, werden zur Genossenschaftsjagd gezählt. Solche Gebiete müssen zwingend verpachtet werden. Die Grundeigentümer erhalten für ihr verpachtetes Jagdrecht Geld. Der Jahrespreis für eine Jagdpacht variiert stark: Je nach Gebiet bezahlt man für 120 Hektar 6500 Euro oder 37.000 Euro.

