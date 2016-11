Arnie schätzt Welser Kompost-Technik

Die kleine Firma Compost Systems liefert klimaschonende Abfall-Technologie in die ganze Welt. Arnold Schwarzenegger hat sich in Algerien persönlich davon überzeugt.

Compost-Systems-Chef Aurel Lübke (l.) begleitete Arnold Schwarzenegger Bild: werk

Hast du ein Kart’l, damit wir in Kontakt bleiben können?", fragte Arnold Schwarzenegger, ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, den Chef der Welser Firma Compost Systems, Aurel Lübke. Geschehen ist das vor wenigen Wochen im algerischen Oran. Dort errichtet das Unternehmen eine Kompostanlage, die ab 2017 jährlich 6000 Tonnen organischen Abfall zu Kompost verarbeiten soll. Finanziert wird das Projekt von Schwarzeneggers Stiftung R20 (Regions of Climate Action). Dieser kam nach Oran, um die schon errichtete Pilotkompostanlage und die Abfallsortieranlage zu besichtigen. Schwarzenegger sei von dem Konzept begeistert gewesen, sagt Lübke: "Und es hat ihn gefreut, dass so eine Technologie von einem österreichischen Unternehmen in die ganze Welt geliefert wird." Compost Systems werde künftig bei weiteren Umwelt- und Klimaschutzprojekten von R20 tätig sein. Schwarzeneggers Stiftung arbeitet nun auch verstärkt mit jener von Leonardo DiCaprio zusammen.

Lübke hat Compost Systems im Jahr 2002 gegründet. 2007 kamen Bernhard Gamerith und Hubert Seiringer als Gesellschafter dazu. Lübke ist kaufmännischer Geschäftsführer, Gamerith technischer Leiter. Das Unternehmen entwickelt mit zwölf Mitarbeitern Konzepte für Kompostanlagen. Es liefert Technologie und technische Ausstattung, plant und wickelt Projekte ab. Während bei Deponien viel schädliches Methan in die Luft entweicht, emittiert die Abfallbehandlung von Compost Systems kaum Klimagase. Und der Abfall wird zu hochwertigem Kompost recycelt.

Großanlage in Mumbai startet Anfang 2017

Der Umsatz betrug zuletzt knapp sieben Millionen Euro. Die Exportquote liegt bei 97 Prozent. Kunden sind kleine Bauernhöfe genau so wie große Städte.

In Europa gebe es derzeit wenige Projekte, "weil die Politiker mit der Flüchtlingsthematik beschäftigt sind und auf das Klima vergessen", sagt Lübke. Darum orientiere man sich noch stärker in Richtung andere Kontinente. So gibt es mehrere Aufträge in Kolumbien. Und in der indischen Metropole Mumbai wird – nach Verzögerungen – Anfang 2017 eine 185.000-Tonnen-Anlage in Betrieb gehen. Der Schwarzenegger-Stiftung empfohlen wurden die Welser übrigens von der Wiener Beratungsfirma Brainbows der früheren Grünen-Nationalratsabgeordneten Monika Langthaler.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 5 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema