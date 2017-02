iPhone-Produktion in USA? Ein teures Unterfangen

CUPERTINO. Apple ist bisher nicht auf die Forderung von Präsident Trump eingegangen, Arbeitsplätze nach Amerika zu verlagern.

Bild: Reuters

"America first": Die Forderung des neuen US-Präsidenten Donald Trump, dass US-Unternehmen Jobs nach Amerika verlagern sollen, bringe die Konzerne in Bedrängnis. Einige haben nun schon Investitionen und Arbeitsplätze in den USA versprochen. Auffällig ruhig verhält sich hingegen Apple. Der Technologiekonzern lässt seine iPhones in China produzieren. Trump hat mehrfach angekündigt, dass er Apple zwingen werde, die Produktion in die Vereinigten Staaten zu bringen.

Apple sei nicht in derselben Lage wie die Autokonzerne, die Fabriken ins Ausland verlagert haben, um Kosten zu senken, sagt Dan Panzica, Experte für Zulieferung beim US-Marktforschungsunternehmen IHS: "Denn Apples Arbeitsplätze haben sich nie in den USA befunden. Die gesamte Lieferkette sitzt in China." Neben wichtigen Rohstoffen punktet die Volksrepublik mit vielen billigen und flexiblen Arbeitskräften, mit denen sich jedes Jahr hunderte Millionen Smartphones produzieren lassen.

Es wäre "sehr schwierig", das mit US-amerikanischen Arbeitern zu bewerkstelligen, sagt der Analyst Roger Kay von Endpoint Technologies. Es sei denn, Apple automatisiere den Produktionsprozess massiv, was wiederum der Forderung Trumps, Arbeitsplätze zu schaffen, nicht entspräche. Die Fachzeitschrift "MIT Technology Review" hat Mitte des Vorjahres verschiedene Szenarien durchgerechnet – von der einfachen Montage des iPhones bis zur Teilherstellung in den USA.

Bis zu 100 Dollar mehr pro Gerät

Demnach würde ein iPhone 6S Plus um 30 bis 100 US-Dollar mehr kosten. Für das Modell muss man jetzt schon mindestens 550 Dollar zahlen. Ob die Kunden bereit wären, für "made in the USA" noch mehr hinzublättern, darüber sind sich Marktbeobachter uneinig.

Jedenfalls würde der hochprofitable IT-Konzern seine Gewinnspanne bei seinem Flaggschiff iPhone "niemals verringern", sagt Ronan de Renesse, Spezialist für Technologiekonsumgüter bei der Beratungsagentur Ovum.

Panzica könnte sich vorstellen, dass bestimmte iPhones künftig in den USA hergestellt werden – etwa heuer eine "limitierte Jubiläumsedition" aus Anlass von zehn Jahren iPhone. Der Analyst Trip Chowdhry von Global Equities Research ist der Meinung, dass Apple letztlich Geräte in den USA herstellen wird. Dabei gehe es nicht nur um eine "politische Geste", sondern um den Trend, Waren lokal zu produzieren, um die Lieferkette zu verbessern.

Trump will Regulierung des Finanzmarkts lockern

US-Präsident Donald Trump will nicht nur Unternehmen zwingen, Standorte zurück in die USA zu verlagern. Er macht offenbar auch Ernst mit der Ankündigung, den Finanzmarkt zu „entfesseln“. Trump unterzeichne mehrere Dekrete, hieß es gestern, Freitag. Damit will er die Reform seines Vorgängers Barack Obama rückgängig machen, die nach der Finanzkrise 2009 beschlossen wurde. Zum einen ist Trump gegen den „Dodd-Frank Act“, der das Spekulieren von Banken auf eigene Rechnung, ohne Kundenauftrag, beschränkt. Zum anderen hat er ein Gesetz im Visier, das Finanzfirmen verpflichtet, bei Altersvorsorge im Sinne der Kunden statt der eigenen Gewinnmaximierung zu handeln.

