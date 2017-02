Die besten Experimente

LINZ. Architekturpreis Daidalos: Die Jury nominierte ein strohgedämmtes Haus in den Bäumen, ein Bauwerk ganz aus Holz und ein Industrieareal mitten in der Stadt.

"Pure Wood House" von Michael Shamiyeh in Linz-Urfahr Bild: Kurt Hoerbst

Rund 70 Projekte wurden beim oberösterreichischen Architekturpreis Daidalos eingereicht. In der Kategorie "Mutiges Experiment" waren Gebäude gefragt, die wie ein Versuch in der Wissenschaft sind: Bauten, die neue Kenntnisse liefern, eine Theorie oder ein Produkt erproben, Baukultur voranbringen.

Gut ein Viertel der Projekte wollte nach diesen Kriterien beurteilt werden. Das Spektrum reichte von Produktionsbetrieben über Wohn- und Bildungsbauten bis hin zu Shops oder Interventionen im Privatbereich. Der Wunschtraum der Jury, gänzlich neue Ansätze der Planung oder innovative Wohnmodelle kennenzulernen, erfüllte sich nicht.

Bereitschaft zum Experiment und Unerschrockenheit zeigten sich dennoch in raffinierten Konstruktionen, ökologischen Gebäudekonzepten oder in der Konsequenz, mit der architektonische Ideen über Jahre verfolgt und ausgebaut werden.

Nicht jedes der Projekte zeichnete sich durch besonderen "Mut" im engeren Sinn aus. Gemeinsam ist ihnen aber das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Bauherrschaft und Architekt. Das ist Grundbedingung für Architektur. Nur so können gute und manchmal hervorragende Bauten entstehen.

Im Folgenden präsentieren wir die drei Nominierten der Kategorie "Mutiges Experiment".

Auffällig war die hohe Beteiligung junger Teams, die auf hohem Niveau arbeiten und deshalb auch in allen drei Sparten Nominierungen ergatterten. Eines davon ist das Architekturbüro mia2/ARCHITEKTUR, dessen "Baumhaus" in Steyr nominiert ist.

Auf schmalem Fuß

Die geschickte Ausnutzung eines abschüssigen Grundstücks, teils im Überschwemmungsbereich der Enns, überzeugte die Jury. Die zweigeschoßige Wohnbox ruht nur zum Teil auf festem Grund. Ein Stahlregal auf der Westseite leitet die Last am Ende in den Boden auf Uferniveau, das sechs Meter tiefer liegt.

Der hohe Selbstbauanteil der Bauherrschaft wurde berücksichtigt. Mit einfachsten konstruktiven Mitteln (Massivholz, Strohdämmung, Brettschalung) entstand ein atmosphärisch einzigartiges Wohnhaus mitten in den Baumkronen. Ein Kachelofen aus unverkleidetem Schamottestein beheizt dank moderner Speichertechnik das gesamte Haus.

Aus lauter Stäben

Das "Pure Wood House" von Architekt Michael Shamiyeh in Linz- Urfahr ist ebenfalls ein Holzbau – und zwar durch und durch. Die Gebäudekonstruktion besteht einstofflich aus massivem Holz.

Es gibt keine Isolierungen, keine synthetischen Stoffe, keine vorgesetzte Fassade. Stehende Kanthölzer von bis zu 14 Metern Länge bilden das ausschließliche Material. Der Verbund zwischen den Stäben erfolgte mit quer eingetriebenen Gradleisten ohne Leim, Klammern oder Nägel. Die besonders konsequente Materialität des Hauses ist in dessen hohlraumartigen Inneren deutlich sichtbar und angenehm spürbar. Präzise gefertigte, unkonventionelle Details und prototypische Anwendungen gibt es vom Fundament bis zum First. Naturstein am Boden, Kalkputz in Sanitärbereichen und Keramik am Dach sind baubiologisch und ökologisch einwandfreie Ergänzungen im durchgängigen Holzgebilde.

Auf Vertrauen gebaut

Ein Industriequartier im Zentrum von Wels ist die dritte Nominierung. An diesem Standort geht es weniger um gewagte Experimente am einzelnen Objekt als um die couragierte, nachhaltige Gestaltung eines ganzen Werksareals. Bei der Revitalisierung und räumlichen Erneuerung auf dem Gelände der Firma Fronius durch PAUAT Architekten sind nicht nur interne Ansprüche bestimmend.

Das Entwickeln der städtischen Struktur, die Atmosphäre innen wie rundherum, scheinen das gemeinsame Anliegen von Geschäftsführung und Architekten zu sein. Die Backsteingebäude aus dem Jahr 1900 werden überlagert, verbunden und ergänzt von schlichten, hochenergieeffizienten Baukörpern.

Zentrale Wandbereiche und Fassaden sind mit mehr als 300 heimischen Pflanzen in üppiges Grün getaucht. Die gemeinsam mit Patrick Blanc entwickelten vertikalen Gärten gehören zu den ersten in Österreich und schaffen ein natürliches Flair und angenehme Erholungsräume inmitten der Produktions- und Verwaltungsbauten in Wels.

Daidalos:

Der oberösterreichische Architekturpreis Daidalos wird heuer zum dritten Mal von den OÖNachrichten und ihren Partnern vergeben – in den Kategorien "Mutiges Experiment" (Bauwerke) und "Freundlicher Freiraum" (Ortsentwicklung). Sonderpreis: "Gelungene Reparatur" (Sanierung). Die Gala findet am 23. März in der Tabakfabrik Linz statt. Dann wird man wissen, welche drei Projekte gewonnen haben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema