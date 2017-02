Architekturpreis Daidalos: Die Jury hat getagt

LINZ. 70 Projekte wurden eingereicht – Am 23. März findet die Siegerehrung in der Tabakfabrik statt.

Jurorin Verena Konrad Bild: Todorovic

Die Spannung beim Oberösterreichischen Architekturpreis Daidalos steigt: In den vergangenen beiden Tagen hat die Fachjury getagt und sich die rund 70 Bewerbungen genau angesehen. Ende Februar/Anfang März werden die OÖNachrichten an drei Samstagen die nominierten Projekte vorstellen.

In der Jury sind Verena Konrad, Direktorin des Vorarlberger Architektur-Instituts vai in Dornbirn, Roland Winkler (Winkler + Ruck Architekten Klagenfurt) sowie Tobias Hagleitner, Architekturkritiker der OÖNachrichten. Die Siegerehrung findet am 23. März in der Tabakfabrik in Linz statt.

Bei seiner dritten Auflage wird der Daidalos in den Kategorien "Mutiges Experiment" (Bauwerke), "Freundlicher Freiraum" (Ortsentwicklung) und "Gelungene Reparatur" (Sanierung) vergeben. Die Einreichfrist endete am 27. Jänner. Gesucht waren Projekte, die in den vergangenen vier Jahren in Oberösterreich fertiggestellt wurden.

Die OÖNachrichten haben den Daidalos initiiert. Partner sind die Kammer für Architekten und Ingenieurkonsulenten, Energie AG Power Solutions, Hypo Oberösterreich, WAG, Land Oberösterreich und afo architekturforum oberösterreich.

