Zwölf EU-Staaten machen Druck für Ceta und TTIP

LINZ. Zwölf EU-Staaten haben sich für den Abschluss des Freihandelsabkommen mit Kanada (Ceta) und auch für jenes mit den USA (TTIP) ausgesprochen.

Proteste in Deutschland und Österreich; EU-Mehrheit ist für TTIP und CETA. Bild: APA/EPA/WOLFRAM STEINBERG

Während morgen in Linz und vielen anderen europäischen Städten gegen das fertig ausgehandelte Freihandelsabkommen mit Kanada (Ceta) demonstriert wird, haben sich jetzt zwölf EU-Staaten entschieden für den Abschluss dieser Abkommen mit Kanada und auch für jenes mit den USA (TTIP) ausgesprochen. Unterzeichnet ist der Brief an die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström von den skandinavischen und baltischen Staaten, aber auch von Irland, Portugal und Spanien.

Landesrat Rudi Anschober, der bei der morgigen Demo gegen Ceta auch sprechen wird, sieht Risiken im Bereich Umwelt- und Lebensmittelstandards. Vor allem befürchtet er um die strengen Standards bei gentechnikfreien Lebensmitteln in unserem Bundesland.

Erika Wagner, Vorständin des Instituts für Umweltrecht an der JKU sieht das auch so. Sie sieht vor allem eine klare Divergenz der Regelungsregime zwischen den beiden Vertragspartnern, also die EU und Kanada. Während – einfach ausgedrückt – in der EU Produkte schon verboten werden können, wenn auch nur der Verdacht besteht, dass sie gesundheitsgefährdend sind, muss in Kanada genau diese Gesundheitsgefährdung wissenschaftlich nachgewiesen sein, um ein Produkt verbieten zu können. Anschober und Wagner sehen dieses europäische "Vorsorgeprinzip" durch Ceta gefährdet.

Auch die geplante Vorgangsweise der EU-Kommission, Teile des Vertrages vorläufig anzuwenden und durch Mehrheitsbeschluss im EU-Rat durchzusetzen hält Wagner für problematisch.

1 Kommentar (440) · 16.09.2016 13:35 Uhr von Selten· 16.09.2016 13:35 Uhr Na, dann auf zur Demo.

