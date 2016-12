Zur Weihnachts-Spitze liefert UPS 30 Millionen Pakete an einem Tag aus

LINZ/WIEN. Wachstum kommt auch in Österreich vom Online-Handel – Hörsching ist Drehscheibe

Mit einem Zustellrekord rechnet UPS für 19. Dezember. Bild: Reuters

Der 19. Dezember ist der Tag, auf den sich Thomas Zeller und seine 444.000 Arbeitskollegen weltweit das ganze Jahr vorbereitet haben. "Das wird unser Peak-Day sein, der wird auch auf Österreich durchschlagen. Unsere zusätzlichen Helfer stehen schon in den Startlöchern", sagt der Österreich-Chef des globalen Paketdienstes UPS.

An diesem speziellen Montag wird UPS statt 18 Millionen täglicher Pakete rund 30 Millionen versenden. Wegen des Weihnachtsgeschäftes, das die Hauptsaison des Versenders ist, wurden allein in den USA 95.000 zusätzliche Jobs geschaffen. Weil die Konsumenten immer mehr im Internet einkaufen, steigt die Nachfrage nach Zustelldiensten rasant.

Paketmarkt wächst zweistellig

Zugestellt wird "bis zur letzten Minute am 24. Dezember", weiß der gebürtige Schweizer Zeller, zu dessen Verantwortungsbereich neben Österreich auch Slowenien zählt. Insgesamt ist er für 250 Mitarbeiter (100 davon in Wien) verantwortlich.

Der private Paketmarkt, den in Österreich nach wie vor die mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Post dominiert, wächst heuer zwölf Prozent. Mehr Waren kommen aus dem Ausland nach Österreich als umgekehrt, weil die Online-Bestellungen so zulegen, sagt Zeller. "Das ist der Wachstumsmotor schlechthin". Auch Amazon ist ein wichtiger Kunde von UPS.

Im Firmengeschäft nehmen derzeit die Export-Sendungen zu. UPS habe aus Oberösterreich hinaus die Lieferzeiten in verschiedene Länder verbessert, wirbt Zeller besonders bei Klein- und Mittelbetrieben für seine Dienstleistungen. UPS sei bisher vor allem bei Großkunden bekannt, die KMU zählten weniger zu den Kunden.

Das soll sich ändern, sagt Zeller auf seiner Bundesländer-Tournee. Insgesamt beurteilt er den Paketmarkt in Österreich als "sehr dynamisch mit einem gesunden Konkurrenzkampf. Der Kunde hat ein gutes Angebot".

In Österreich wickelt UPS seine Pakete über den Flughafen Wien-Schwechat ab. Darüber hinaus gibt es Niederlassungen in Graz, Innsbruck und Hörsching.

Die rund 300 Fahrzeuge mit UPS-Logo gehören nicht dem Unternehmen sondern den Fahrern, die "Vertragspartner" sind. Die Lenker tragen auch Uniformen. Angesprochen auf die in der Branche übliche schlechte Bezahlung und oft fragwürdige Dienstverhältnisse der Zusteller sagt Zeller: "Wir sind der Meinung, dass unsere Mitarbeiter auch gut davon leben können. Deshalb sind wir etwas teurer als die Konkurrenz. Die Dienstzeit unserer Fahrer beträgt durchschnittlich sieben Jahre."

UPS weltweit aktiv

UPS ist der weltgrößte private Anbieter von Paketdiensten und eines komplexen Angebots für Waren-Informations-und Kapitaltransfer. Es ist an der New Yorker Börse notiert. 45.000 der weltweit 440.000 Beschäftigten arbeiten in Europa. Gegründet wurde es 1907 in Seattle vom US-amerikanischen Unternehmer James E. Casey (†1983). Er hatte 100 Dollar Startkapital und nannte das Unternehmen „American Messenger Company“. Daraus wurde „United Parcel Service“ – kurz UPS.

