Zucker versüßte der Agrana AG die Bilanz: plus 46 Prozent Gewinn

WIEN. Fruchtsparte bringt bereits 45 Prozent des Umsatzes – Wachstum in China und Indien.

Erfreulich ist, dass alle drei Segmente – Zucker, Stärke und Frucht – zur deutlichen Verbesserung beitrugen und wir unsere Jahresziele mehr als erfüllen konnten.“ Johann Marihart, Langzeit-Generaldirektor der Agrana AG Bild: Badegruber

"Wiener Zucker" ist das bekannteste Produkt der Agrana AG, doch ihre Zuckerfabriken tragen nur noch ein Viertel zum Konzernumsatz bei. Trotzdem habe die mittlerweile kleinste der drei Sparten im vergangenen Geschäftsjahr viel Freude gemacht, teilte der Vorstand gestern, Freitag, bei der Bilanzpräsentation für das Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende Februar) mit.

Weil sich der internationale Zuckermarkt erholte, erhöhte sich das Betriebsergebnis mit dem Zucker von 4,3 auf 24,4 Millionen Euro. Es hätten aber alle drei Sparten – von unterschiedlichen Niveaus aus – zur Ergebnisverbesserung beitragen, sagte Generaldirektor Johann Marihart.

Mehr Alkohol in den Treibstoff

Der Konzerngewinn stieg um beinahe 46 Prozent, von 81 auf 118 Millionen Euro. Der Vorstand werde den Aktionären wieder eine Dividende von vier Euro je Aktie vorschlagen. Für heuer werde mit einem "moderaten Anstieg" von Umsatz und Ergebnis gerechnet.

Im abgelaufenen Jahr wurde die Internationalisierung weiter vorangetrieben und die Fruchtsparte gestärkt. Die Länder Osteuropas, China und Indien seien die Hoffnungsmärkte, sagte der Konzernchef. Mit dem Einstieg in Indien sei die Agrana nun in 25 Ländern aktiv. In China, dem weltgrößten Joghurtmarkt, werde nun eine zweite Fabrik errichtet, damit die wachsende Nachfrage nach Fruchtjoghurts befriedigt werden könne.

Die Segmente: Beim Zucker stagnierte der Umsatz bei rund 672 Millionen Euro; Stärke: plus 1,7 Prozent auf 734 Millionen Euro, Betriebsergebnis plus 16 Prozent auf 76 Millionen; Fruchtzubereitungen: plus 6,7 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro, Ebit-Ergebnis plus 22 Prozent auf 72 Millionen.

Marihart erhofft sich aufgrund der Debatte um Kfz-Emissionen, dass die Politik die Beimischung von Bioethanol zum Treibstoff erhöht. Gutachten würden die positive Umweltwirkung belegen. Leider habe die Politik in Österreich derzeit andere Sorgen. Bei Benzin seien zehn statt fünf Prozent ratsam, bei Diesel fünf Prozent.

Der Vertrag des Langzeit-Generaldirektors wurde bis 2021 verlängert. Der heute 66-Jährige wird dann 29 Jahre Vorstandschef der der mehrheitlich im Raiffeisen-Verbund befindlichen AG sein.

Agrana-Bilanz (PDF):

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema