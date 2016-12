Ziegelhersteller Wienerberger verstärkt Geschäft in Oberösterreich

LINZ/WIEN. Doppelspitze wird ab Jahresbeginn Dach- und Wandziegelbereich gemeinsam führen – drei Standorte und 60 Mitarbeiter in OÖ.

Doppelspitze Christian Weinhapl und Franz Kolnerberger Bild: Wienerberger

Seit zwei Jahren gehört das frühere Familienunternehmen Tondach Gleinstätten mehrheitlich zum börsenotierten Ziegelhersteller Wienerberger. Um die Integration voranzutreiben, werden die Aktivitäten im Wand- und Dachziegelbereich zusammengelegt. Mit Jahresbeginn werden beide Segmente von der Doppelsitze Franz Kolnerberger und Christian Weinhapl geführt.

Oberösterreich ist für den Konzern ein wichtiger Markt mit drei Stützpunkten: In Uttendorf und Haiding wird produziert, dazu gibt es ein Logistikzentrum in Breitenschützing. An allen drei Standorten sind 60 Mitarbeiter beschäftigt.

In Haiding werden im DreiSchicht-Betrieb vor allem mineralwolleverfüllte Wandziegel hergestellt, eine Innovation des Konzerns. Zweieinhalb Millionen Euro hat Wienerberger zuletzt in die Fertigung investiert. Auch in Uttendorf wird gerade modernisiert: Hier fließen weitere zwei Millionen Euro in eine Kapazitätserweiterung für Planziegel.

Während der Markt für Wandziegel in Österreich heuer und auch im kommenden Jahr ein deutliches Wachstum verbucht, weht Wienerberger – wie allen Anbietern – im Steildachsegment ein rauer Wind um die Ohren. Denn vor allem der Trend zum Flachdach kostet Marktanteile.

Stadt Steyr jedes Jahr aufbauen

Bei Dachziegeln ist Wienerberger mit Tondach Gleinstätten hinter der Vöcklabrucker Eternit-Gruppe die Nummer zwei auf dem Markt. Im Ziegelbereich ist der Konzern unangefochtener Marktführer. Mit der jährlichen Produktionsmenge an Dach- und Wandziegeln könnte Wienerberger eine Stadt in der Größe von Steyr aufbauen. (sd)

