Zahlreiche Bieter wollen bei Air Berlin landen

WIEN/BERLIN. Heute müssen die Angebote für die angeschlagene Fluglinie abgeliefert werden, bis 25. September wird entschieden.

Der "wilde" Streik der Piloten hat der Fluglinie zuletzt stark zugesetzt. Bild: APA/Ralf Hirschberger

Heute um 14 Uhr wird es ernst: Bis dahin müssen alle Angebote für die angeschlagene Fluglinie Air Berlin eingetroffen sein. Last Minute hat sich auch Rennsport-Legende und Flugunternehmer Niki Lauda entschieden, ins Bieterrennen einzusteigen. 100 Millionen Euro will er gemeinsam mit der Charterfluggesellschaft Condor, einer Tochter des Reisekonzerns Thomas Cook, bieten.

Experten attestieren ihm freilich damit nur Außenseiterchancen. "Ich halte den angebotenen Kaufpreis für zu niedrig", sagt etwa Mario Rehulka, Präsident des Österreichischen Luftfahrtverbandes. Der frühere Chef der Austrian Airlines (AUA) geht – wie andere Beobachter – davon aus, dass Lufthansa und die britische Easyjet die aussichtsreichsten Kandidaten für Anteile an der Air Berlin sind. Die Fluglinie dürfte im Zuge des Bieterverfahrens zerschlagen werden, denn die Airline schreibt schon seit Jahren rote Zahlen. Sie verfügt aber über begehrte Start- und Landerechte.

Die Air-Berlin-Tochter "Fly Niki" hält Luftfahrtexperte Rehulka hingegen für "ein Juwel". "Binnen weniger Jahre wurde hier eine sehr gute Fluglinie auf die Beine gestellt." 2004 stieg Air Berlin in die von Niki Lauda gegründete Airline ein, 2011 übernahm sie diese zur Gänze. Lauda würde bei einem Zuschlag gemeinsam mit Condor damit seine Fluglinie zurückkaufen.

Rasche Entscheidung

Die Ereignisse der vergangenen Tage haben die ohnehin angeschlagene Air Berlin weiter geschwächt. Eine Welle an Krankmeldungen von Piloten zwang die Fluggesellschaft, mehr als hundert Flüge zu streichen. Im Unternehmen war von einem "wilden Streik" die Rede, weil die Verhandlungen über einen Sozialplan für die Piloten ins Stocken geraten seien. Zudem fordern die Leasingfirmen ihre Flugzeuge von Air Berlin zurück.

"Ich gehe davon aus, dass sehr rasch entschieden wird, wer den Zuschlag erhält, weil ansonsten das Geld ausgeht", sagt Rehulka. Als Stichtag gilt der 21. September, an dem der Gläubigerausschuss tagt. Der Zuschlag soll aber deutschen Medien zufolge erst am 25. September, also einen Tag nach der Bundestagswahl, bekannt gegeben werden.

Die AUA-Mutter Lufthansa führt bereits seit Monaten Gespräche mit den Berlinern und ist der Favorit der deutschen Politik. Insidern zufolge will die Lufthansa ein Angebot für 70 bis 90 Maschinen abgeben, darin eingeschlossen jene 38 Flugzeuge, die der Konzern schon für seine Billigtochter Eurowings gemietet hat. Ryanair-Chef Michael O’Leary kritisierte deshalb den Verkaufsprozess scharf. "Das ist ein abgekartetes Spiel."

Verbandspräsident Rehulka sieht dies anders: "Alles, was die europäische Luftfahrt stärkt und konsolidiert, ist im Interesse aller Beteiligten." (sd)

Lauda und die Luftfahrt

Nach seiner aktiven Zeit als Rennfahrer hat sich Niki Lauda der Luftfahrt verschrieben. 1990 erhielt er die weltweite Linienflugkonzession und ging im gleichen Jahr mit der Lauda Air an die Börse. Seine schwerste Zeit erlebte Lauda 1991 beim Absturz einer Maschine in Thailand, bei dem 223 Menschen starben.

2001 musste die AUA die angeschlagene Lauda Air zur Gänze übernehmen. Zwei Jahre später gründete Lauda mit Niki eine weitere Fluglinie. Diese wurde 2011 durch Air Berlin übernommen. Lauda startete 2016 erneut mit einer Flugfirma: LaudaMotion ist ein Bedarfsflieger.

