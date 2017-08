Wozabal insolvent: 800 Mitarbeiter bangen um Jobs

LINZ/ENNS. Sechs Firmen der Wozabal-Gruppe sind in die Insolvenz geschlittert. Knapp 800 Mitarbeiter und 680 Gläubiger sind betroffen. Firmenchef Christian Wozabal nahm am Donnerstagnachmittag dazu Stellung.

„Wir werden uns die erste Quote leisten können“, sagt Christian Wozabal am Standort Enns. Außerdem geht er davon aus, dass es bis zur Tagsatzung eine Refinanzierung gebe. Das heißt, der Firmenchef will weiter mit den Banken verhandeln. Auch wenn das „Gesprächsklima angespannt“ sei. Grundsätzlich haben bei Wozabal ab sofort die Masseverwalter das Sagen.

Der operative Betrieb laufe gut, er sei dank einer vor wenigen Tagen abgeschlossenen Zwischenfinanzierung auch gesichert. Rund fünf Millionen Euro kommen laut Christian Wozabal von der Erste-Group-Tochter Intermarket.

Wie berichtet, hätte aus Sicht der Banken und der bis Anfang August im Unternehmen tätigen Sanierer nicht zur Insolvenz kommen müssen. Es soll ein Restrukturierungskonzept mit einem Investor gegeben haben. Christian Wozabal sagte heuter jedoch, es habe nur Ideen gegeben, kein konkretes Angebot. Es sei um eine Treuhandlösung gegangen. „Aber mit hohem Risiko“, sagte Christian Wozabal. Es hätte zur Zerschlagung der Firma kommen können, wofür er nicht zur Verfügung stehe.

Für die auf Textilreinigung, Mietwäsche und Berufskleidung spezialisierte Firmengruppe Wozabal wurden heute die Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870.

Bei den sechs insolventen Firmen sind insgesamt 792 Arbeitsplätze betroffen. Die Insolvenz ist nach betroffenen Dienstnehmern gerechnet der größte Fall in Oberösterreich seit der Schlecker-Nachfolgefirma dayli mit knapp 3500 Mitarbeitern.

Die gesamten Verbindlichkeiten bei Wozabal werden mit 104 Millionen Euro angegeben. Die Aktiva belaufen sich auf 37,4 Millionen Euro. Die Schulden werden dann in dieser Größe schlagend, wenn die gerichtlichen Sanierungsverfahren scheitern sollten und es zu Betriebsschließungen und Zerschlagungen kommen müsste.

Insbesondere sind Beendigungsansprüche von fast 800 Mitarbeitern und Schadenersatzansprüche von Leasingfirmen für vorzeitige Auflösungen von Verträgen berechnet und als Rückstellungen ausgewiesen worden. Auch sind wechselseitige Verbindlichkeiten der Firmen eingerechnet. Bei konsolidierter Betrachtung betragen die Schulden, die im Sanierungsverfahren über die Quote zu regulieren sind, 47 Millionen Euro, wie der KSV1870 informiert.

Seit Mitte August ist es kein Geheimnis mehr, dass die Firmengruppe in argen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Wie berichtet konnten 725 Löhne für Juli nicht ausbezahlt werden. Die Hausbanken haben die Konten gesperrt, nachdem zwei seit Jahresbeginn eingeschaltete Sanierungsexperten das Unternehmen Anfang August unverrichteter Dinge wieder verlassen hatten. Firmenchef Christian Wozabal zeigte sich trotzdem zuversichtlich, die Insolvenz abwenden zu können, was sich nach bereits kurzer Zeit als nicht machbar herausgestellt hat.

Gerstorfer: „Trifft vor allem Frauen“

Sparkasse Oberösterreich und Hypo Oberösterreich gewähren den von der Insolvenz betroffenen Wozabal-Mitarbeitern, die bei ihnen Kunden sind, eine zinsenfreie Überbrückung für die ausstehenden Löhne. Das hat Soziallandesrätin und SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer mit den Instituten ausgehandelt, wie ihre Partei am Donnerstag mitteilte.

"Konkret stellen wir den Betroffenen als Überbrückung einen Betrag in Höhe bis maximal des dreifachen Nettogehaltes kostenlos - ohne Zinsen und Gebühren - bis Jahresende 2017 zur Verfügung", erklärte die Sparkasse in einer Aussendung. Damit wolle man helfen, "finanzielle Engpässe zu mildern und somit diese Sorgen von den betroffenen Mitarbeitern zu nehmen".

Gerstorfer appellierte auch an die anderen oberösterreichischen Geldinstitute, ebenfalls eine zinsfreie Überbrückungshilfe für die betroffenen Kunden mit einem Gehaltskonto zur Verfügung zu stellen. Die Insolvenz treffe “vor allem Frauen, die ohnehin in einer Niedriglohnbranche arbeiten und daher meist über wenige Reserven verfügen, um diese Situation zu überbrücken", sagt Gerstorfer.

Landesbetriebe wollen weiter bei Wozabal bestellen

Landeshauptmann Thomas Stelzer und der für Wirtschaft zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl (beide ÖVP) gaben sich am Donnerstag optimistisch, dass die Wozabal-Sanierung funktionieren werde - nicht zuletzt deshalb, weil die Landesbetriebe weiter mit der Firma zusammenarbeiten würden, wenn die Leistungen wie bisher erbracht werden können, betonten sie in einer Presseaussendung. Sein Ressort stehe aber zur Verfügung, sollten dennoch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen erforderlich sein, so Strugl.

Seitens des Spitalsbetreibers gespag, dessen Krankenhäuser von Wozabal mit Dienstkleidung, Patienten- und OP-Wäsche sowie Sterilgut versorgt werden, hieß es, man gehe davon aus, dass durch das eingeleitete Insolvenzverfahren die Versorgung der Spitäler gewährleistet sei und den Spitälern und ihren Patienten kein Nachteil entstehen werde.

Oberösterreichs Grüne sprachen sich für eine Auffanggesellschaft unter Beteiligung des Landes aus. Es müsse alles unternommen werden, um eine Weiterführung des Betriebs zu sichern, betonte Wirtschaftssprecherin Ruperta Lichtenecker in einer Presseaussendung.

Großpleiten seit 2013

Die Pleiten der Wozabal-Firmen zählen in Oberösterreich zu den größten Insolvenzen der vergangenen Jahre. Noch größer war die Pleite der Schlecker-Nachfolgefirma dayli im Jahr 2013 mit Passiva von 114 Millionen Euro und knapp 3500 betroffenen Mitarbeitern. Biso Schrattenecker, Ort im Innkreis, rutschte 2015 mit Schulden von 68,3 Millionen Euro in die Insolvenz. Die Beteiligungsfirma QuadraCir aus Ohlsdorf hatte im selben Jahr Schulden von 55,2 Millionen Euro. Die Perger Baufirma GLS ging 2016 mit Schulden von 51,1 Millionen Euro pleite, Anlagenbauer Doubrava aus Attnang-Puchheim im Jahr 2013 mit 45,7 Millionen Euro. Bei der Pleite der Bäckereigruppe Ring Pan & Co aus Linz im Jahr 2015 gab es einen Schuldenberg von 39 Millionen Euro.

