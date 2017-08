Wozabal insolvent: 104 Millionen Euro Schulden

ENNS. Sechs Firmen der Wozabal-Gruppe brauchen ein Sanierungsverfahren. Knapp 800 Mitarbeiter und 680 Gläubiger sind betroffen. Es ist mit Passiva von 104 Millionen Euro die größte Insolvenz seit vier Jahren in Oberösterreich.

Firmenchef Christian Wozabal Bild: sib

Die Aktiva belaufen sich auf 37,4 Millionen Euro.

Für die auf Textilreinigung, Mietwäsche und Berufskleidung spezialisierte Firmengruppe Wozabal war der Versuch einer außergerichtlichen Rettung nicht erfolgreich. Am Donnerstag wurden Anträge auf Eröffnung von Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung gestellt, berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870. Bei den sechs insolventen Firmen sind insgesamt 792 Arbeitsplätze betroffen.

Seit Mitte August ist es kein Geheimnis mehr, dass die Firmengruppe in argen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Wie berichtet konnten 725 Löhne für Juli konnten nicht ausbezahlt werden. Die Hausbanken haben die Konten gesperrt, nachdem zwei seit Jahresbeginn eingeschaltete Sanierungsexperten das Unternehmen Anfang August unverrichteter Dinge wieder verlassen haben. Firmenchef Christian Wozabal zeigte sich trotzdem zuversichtlich, die Insolvenz abwenden zu können, was sich nach bereits kurzer Zeit als nicht machbar herausgestellt hat. Es kommt damit zur größten Insolvenz seit vier Jahren in Oberösterreich nach der Pleite der Drogeriekette „dayli“ im Juli 2013.

Großpleiten seit 2013

Die Pleiten der Wozabal-Firmen zählen in Oberösterreich zu den größten Insolvenzen der vergangenen Jahre. Gewichtiger war nur die Pleite der Schlecker-Nachfolgefirma dayli im Jahr 2013 mit Passiva von 114 Millionen Euro und knapp 3500 betroffenen Mitarbeitern. Biso Schratteneacker, Ort im Innkreis, rutschte 2015 mit Schulden von 68,3 Millionen Euro in die Insolvenz. Die Beteiligungsfirma QuadraCir aus Ohlsdorf hatte im selben Jahr Schulden von 55,2 Millionen Euro. Die Perger Baufirma GLS ging 2016 mit Schulden von 51,1 Millionen Euro pleite, Anlagenbauer Doubrave aus Attnang-Puchheim im Jahr 2013 mit 45,7 Millionen Euro. Bei der Pleite der Bäckereigruppe Ring Pan & Co aus Linz im Jahr 2015 gab es einen Schuldenberg von 39 Millionen Euro.

