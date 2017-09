Wohnbauförderung: Land nützt neuen Spielraum nicht

WIEN/LINZ. Die Bundesländer dürfen ab 2018 selbst die Höhe der Beiträge bestimmen – Oberösterreich kündigt an, nichts zu ändern.

Von der Milliarde an Wohnbauförderungs-Beiträgen fließen knapp 200 Millionen Euro nach Oberösterreich. Bild: colourbox.de

Rund eine Milliarde Euro haben die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Österreich im Vorjahr an Wohnbauförderungs-Beiträgen bezahlt. Jeweils 0,5 Prozent der Lohnsumme werden jeden Monat fällig. Ob es bei dem Tarif von insgesamt einem Prozent bleiben wird, ist nun ungewiss. Denn der Budgetausschuss im Nationalrat hat am Mittwoch, wie berichtet, beschlossen, dass ab 2018 die Bundesländer selbst die Höhe der Tarife bestimmen dürfen. Auf der Ausgabenseite ist die Wohnbauförderung ohnehin schon eine Länder-Kompetenz.

Je nach Bundesland könnte es ab nächstem Jahr also unterschiedliche Wohnbauförderungs-Beiträge für Unternehmen und Beschäftigte geben. Diskutiert wird über das Thema schon länger. Die Beiträge könnten gesenkt werden, um die Lohnnebenkosten zu senken. Man könnte sie aber auch erhöhen, um den Wohnbau anzukurbeln.

Es sei geplant, die bisherige Höhe des Beitrages beizubehalten, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann und Finanzreferent Thomas Stelzer (VP). Sein Stellvertreter, Wohnbaureferent Manfred Haimbuchner (FP), sagt, er sei gegen eine Erhöhung. "Für Experimente sind wir hier nicht zu haben."

Streit um Zweckbindung

Umstritten ist weiter, ob die Wohnbauförderungs-Beiträge zweckgebunden werden sollen. Zwischen 2001 und 2008 wurde die Zweckbindung schrittweise abgeschafft. Das verleitete einige Bundesländer dazu, das Geld nicht für den Wohnbau, sondern für andere Projekte, für das Stopfen von Budgetlöchern oder zum Spekulieren zu verwenden. Die Grünen wollten am Mittwoch auch die Zweckbindung beschließen, bekamen aber keine Mehrheit dafür. Vize-Klubchef Werner Kogler hofft noch auf ein "freies Spiel der Kräfte" im Plenum nächste Woche. Wenn dann die Verländerung des Beitrages endgültig beschlossen wird, könnten die Grünen noch Unterstützer für die Zweckbindung finden.

Die Zweckbindung werde in Oberösterreich ohnehin gelebt, heißt es aus dem Stelzer-Büro. Haimbuchner spricht sich "nicht gegen eine Zweckbindung" aus. Sie sei aber in Oberösterreich unerheblich. Denn Oberösterreich bekomme heuer 194 Millionen Euro aus den Wohnbauförderungs-Beiträgen, das gesamte Wohnbau-Budget betrage mit 283 Millionen deutlich mehr.

Aus dem Finanzministerium heißt es zum Beschluss im Budgetausschuss, dies sei "ein erster Schritt für eine verstärkte Abgaben-Autonomie der Länder".

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema