Wohnbau-Bewilligungen auf höchstem Stand seit 1995

WIEN. Treiber war im Vorjahr der frei finanzierte Neubau – Die Wohnbauförderung ist hingegen gesunken.

Es mangelt an günstigen Wohnungen. Bild:

Die Zahl der Wohnbau-Bewilligungen in Österreich ist 2015 um sechs Prozent auf 65.700 gestiegen – davon 50.300 neue Wohnungen, der Rest waren vor allem Sanierungen. So viele Bewilligungen gab es seit 20 Jahren nicht mehr, 1995 waren es 66.700 gewesen. Das geht aus einer Studie des Instituts für Immobilien, Bauen und Wohnen (IIBW) im Auftrag des Fachverbandes der Stein- und keramischen Industrie hervor. In den 1990er-Jahren hatte es Sonderwohnbauprogramme der öffentlichen Hand gegeben. Nun ist hingegen der frei finanzierte Neubau der Treiber.

Die Zahl der Förderungszusicherungen hat sich in den vergangenen 20 Jahren fast halbiert. Im Vorjahr waren es 25.900 Zusagen (minus elf Prozent zu 2014). Die Ausgaben für die Wohnbauförderung aus Länderbudgets und Darlehensrückflüssen haben sich 2015 im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro verringert. Das sei im Hinblick auf die starke Zuwanderung und den Wohnbedarf fatal, sagt Andreas Pfeiler vom Fachverband. Der Diskussion um die Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung müssten Taten folgen.

IIBW-Leiter Wolfgang Amann sagt, dass mit dem immer geringeren Anteil an geförderten Wohnbauprojekten der öffentlichen Hand ein wichtiges Lenkungsinstrument abhanden komme. Trotz des 20-Jahre-Rekords bei den Bewilligungen gebe es Defizite in Ballungsgebieten und bei günstigen Wohnungen.

