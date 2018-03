Wirtschaftsforscher fordern Regierung zur Sanierung der Staatsfinanzen auf

WIEN. Arbeitslosigkeit wird deutlicher sinken als bisher erwartet, Strukturprobleme bleiben aber.

"Wir sind derzeit auf dem Höhepunkt der Amplitude. Erste kleine Wolken am Konjunkturhimmel sind zu sehen.“ Martin Kocher, IHS-Chef Bild: APA

Österreichs Wirtschaft behält das hohe Tempo bei und wächst heuer noch eine Spur stärker als bisher angenommen. Der Aufschwung sei breit abgesichert, sagten die Chefs des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) und des Instituts für Höhere Studien (IHS), Christoph Badelt und Martin Kocher, bei der Präsentation der Frühjahrsprognose gestern, Freitag, in Wien.

Das starke Wachstum sollte zur Budgetkonsolidierung genutzt werden. Die für heuer erwarteten rund drei Prozent Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) seien das stärkste Wachstum seit zehn Jahren.

Anschub aus dem Ausland

Dieses Wirtschaftswachstum kommt derzeit zum Großteil aus dem Ausland und beflügelt die Exporte. Davon profitiert die Industrie, die stark in Erweiterungen investiert. Das schlechter werdende internationale Umfeld wird laut Wifo in der Folge die heimischen Ausfuhren etwas dämpfen, weshalb das Wachstum 2019 etwas geringer ausfallen wird. Beim IHS sieht man schon "die ersten kleinen Wolken am Konjunkturhimmel", sagte Kocher. Die Konjunkturindikatoren würden nicht weiter steigen.

Badelt und Kocher forderten die Regierung dazu auf, die gute Konjunktur zur Budgetsanierung zu nutzen. Es gebe sehr Handlungsbedarf, denn das strukturelle Defizit – das Minus im Staatshaushalt bereinigt um Konjunktureffekte – liege 2018 bei 0,9 und 2019 bei 0,8 Prozent der Wirtschaftsleistung. "Es braucht nach wie vor Anstrengungen für die Budgetkonsolidierung", sagte Wifo-Chef Badelt.

Die dynamische Wirtschaft führt auch zu einer Verbesserung der Arbeitsmarktlage. Es gibt eine starke Ausweitung der Beschäftigung, aber nicht unbedingt aus dem Arbeitslosen-Pool. Die Arbeitslosenrate liege zwar bereits zwei Prozentpunkte unter 2015, aber noch eineinhalb Prozentpunkte höher als vor der Wirtschaftskrise.

Es gebe "massive strukturelle Probleme" auf dem Arbeitsmarkt, sagte Badelt und verwies auf den Facharbeitermangel und die Langzeitarbeitslosigkeit, von der im Vorjahr noch ein Drittel der Arbeitslosen betroffen war.

Erst heuer im Jänner und Februar habe es bei Langzeit-Arbeitslosen und Älteren eine Entspannung gegeben. Dieser positive Trend werde voraussichtlich anhalten. IHS-Chef Kocher schränkt aber ein, dass der Rückgang der Arbeitslosenrate auf heuer 7,8 und im nächsten Jahr auf 7,7 schwächer ausfalle, als man in dieser guten Konjunkturlage erwarten könnte.

