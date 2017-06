Wirtschaft in voller Fahrt

WIEN. Stärkstes Wachstum in Österreich seit 2011

Österreichs Wirtschaft dürfte mit Schwung durch den Sommer gehen und heuer das stärkste Wachstum seit 2011 aufweisen. Dieser Ansicht sind die Volkswirte der Bank Austria. Der Konjunkturindikator des Instituts stieg im Mai auf den höchsten Stand seit sechs Jahren.

Im ersten Halbjahr sei mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von über zwei Prozent im Jahresabstand zu rechnen, so Chefökonom Stefan Bruckbauer gestern in einer Aussendung. Die Konsumstärke halte an, der Aufwind bei den Exporten sei stabil. Der Arbeitsmarkt profitiere vom Aufschwung, erstmals sei 2011 sinke die Arbeitslosenrate.

Der starke Inflationsanstieg sei zu Ende, im zweiten Halbjahr werde sich die Teuerungsrate unter zwei Prozent stabilisieren und 2017 insgesamt 1,8 Prozent ausmachen, so die Ökonomen.

Der anhaltende Aufwärtstrend des Bank-Austria-Konjunkturindikators quer über alle Wirtschaftssektoren weise darauf hin, dass im zweiten Quartal das hohe Wachstumstempo des Jahresbeginns zumindest gehalten werden konnte, so Bruckbauer.

