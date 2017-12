"Wir haben total verrückte Pendelbewegungen"

LINZ. Alle fahren in die Zentralräume, und auf dem Land finden die Betriebe keine Fachkräfte, wundert sich Gerhard Straßer, Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice Oberösterreich.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Warum Arbeitsuchende mit ihrer Arbeitslosigkeit "hausieren" gehen sollten und warum das Arbeitslosengeld heuer öfter gestrichen wurde, erklärt der Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice Gerhard Straßer.

OÖN: Die Wirtschaftsforscher gehen für heuer von drei Prozent Wirtschaftswachstum aus. Die Arbeitslosenrate bleibt bei hohen 8,5 Prozent. Das Wifo spricht von einer besorgniserregenden Sockelarbeitslosigkeit von 36 Prozent. Stößt das AMS an seine Grenzen?

Gerhard Straßer: Ich gehe davon aus, dass 2017 wahrscheinlich 80 Prozent unserer Arbeitslosen problemlos durchmarschieren. Spätestens nach fünf Monaten haben sie wieder einen Job. Ich empfehle jedem, mit seiner Arbeitslosigkeit hausieren zu gehen, vielen davon zu erzählen und seine Netzwerke zu aktivieren. Arbeitslosigkeit ist kein Einzelschicksal. Statistisch gesehen ist jeder fünfte Beschäftigte einmal im Jahr Kunde beim AMS.

Das heißt, 20 Prozent in Oberösterreich sind nicht vermittelbar?

Das ist das, was das Wifo mit Sockelarbeitslosigkeit beschreibt: Ältere, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Leute, die nicht gut Deutsch sprechen und solche, die nur einen Pflichtschulabschluss haben. Für diese Betroffenen brauchen wir andere Instrumente als Nur-Vermittlung. Wir brauchen Qualifikation – wobei nicht jede Person qualifizierbar ist. Wir versuchen den Betrieben den Einsatz solcher Menschen mit finanziellen Beihilfen schmackhaft zu machen. Nach einer Erprobung ist es sehr oft so, dass die Firmen die Person einstellen. Es gibt jetzt, in der Hochkonjunktur, Chancen für Menschen, die bisher in der Sockelarbeitslosigkeit waren. Wir als AMS pochen darauf, dass diese Chancen auch genutzt werden: Wir holen arbeitslose Menschen laufend ins AMS und sagen, jetzt gibt es Chancen.

Überregionale Vermittlung ist das Thema der neuen Bundesregierung. Was bedeutet das für Oberösterreich?

Wir forcieren die Vermittlung innerhalb des Bundeslandes. Wir haben total verrückte Pendelbewegungen: Alle pendeln aus Bezirken mit extrem niedriger Arbeitslosigkeit wie Eferding, Rohrbach oder Freistadt in Bezirke wie Linz mit sehr hoher Arbeitslosigkeit. Wir bringen es nicht hin zu vermitteln: Die Lilo fährt in beide Richtungen, in einer Fahrtrichtung sitzt niemand drinnen.

Wie gehen Sie konkret vor?

Wir sind heftig dahinter, Menschen aus der Sockelarbeitslosigkeit zu holen und über die Bezirksgrenzen hinweg zu vermitteln. Und wenn sich da nichts tut, sie auch überregional in Saisonberufe zu vermitteln.

Wie darf ich mir das vorstellen: Eine weibliche Hilfskraft, die 30 Stunden arbeiten will, wird man nicht in ein Tiroler Hotel bringen?

Wir schauen uns die Zumutbarkeit genau an. Sie ist auch ein Thema der Bundesregierung. Wenn jemand keine Versorgungspflichten hat und in Tirol ein Quartier angeboten wird, dann bieten wir das an.

Wie wird die Nicht-Annahme solcher Angebote sanktioniert?

Seit das Stellenangebot steigt und die Arbeitslosigkeit sinkt, hat auch die Verbindlichkeit der Angebote Wirkung gezeigt. Die Zahl der Sanktionen steigt.

Um wie viel?

Wir haben um 30 Prozent mehr Sanktionen als im Vorjahr, eben weil es mehr offene Stellen gibt. Das bedeutet eine Sanktionsquote von 2,5 Prozent. Die Streichung des Arbeitslosengeldes bedeutet, sechs Wochen kein Geld zu bekommen. Das ist beinhart.

"Zusätzliches Personal nur für Kunden"

Unmittelbar vor Weihnachten veröffentlichte der Bundesrechnungshof einen Kontrollbericht mit harter Kritik am Arbeitsmarktservice (AMS). Für Oberösterreich weist der Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer die Kritik zurück: „In Oberösterreich ist sämtliches zusätzliches Personal in den operativen Bereich, also in die Regional-Geschäftsstellen, gegangen.“

2017 geht es um drei Stellen, im Vorjahr wurde das Personal um 30 Planposten aufgestockt. Für den Untersuchungszeitraum des Rechnungshofs von 2011 bis 2015 und darüberhinaus gelte: „Von Obrovski über Gerstorfer bis Straßer ging das zusätzliche Personal zu 90 Prozent in den operativen Teil. Sie betreuen Arbeitssuchende und Unternehmen.“

Das AMS reagiere auch intern auf die sich verschiebende Aufgabenstellung: In Zeiten steigender Arbeitslosigkeit würden mehr Kräfte für die Betreuung der Arbeitssuchenden gebraucht. Jetzt, in Zeiten mit steigender Zahl offener Stellen, würden Kräfte dort und da in das sogenannte Service für Unternehmen verschoben. „Grundsätzlich haben wir eine große Flexibilität.“ Zum Vorwurf des mangelnden Controllings sagt Straßer, das AMS gehe zielorientiert vor. Die Eigentümer, also Vertreter von Sozial- und Finanzministerium plus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter, geben via Verwaltungsrat präzise Ziele vor.

Das führe zum Teil allerdings dazu, dass das AMS viel „Mascherlgeld“ habe, also unterschiedlichste Töpfe für bestimmte Zwecke gewidmet seien. Das enge den Bewegungsspielraum ein.

Arbeitsmarkt in Zahlen

5,8 Prozent bzw. 5,77 Prozent: So hoch wird Oberösterreichs Arbeitslosenquote im Jahr 2017 zu liegen kommen. Das ist um 0,3 Prozent niedriger als im Vorjahr. Nach dem eindeutigen Sieger Salzburg (5,33 Prozent) rittern noch Vorarlberg und Tirol und Oberösterreich um Platz 2.

130.000 Arbeitnehmer sind statistisch gesehen zumindest einmal pro Jahr in Oberösterreich beim AMS vorgemerkt. Bei 660.000 Beschäftigten ist das jeder fünfte.

186 Tage ist ein Jobsuchender durchschnittlich beim AMS vorgemerkt. Unter 25-Jährige haben innerhalb von 51 Tagen wieder einen Job, über 45-Jährige suchen hingegen 273 Tage.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema