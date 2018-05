Wintertourismus mit Rekord

WIEN/LINZ. Mehr als 70 Millionen Nächtigungen verbuchten Österreichs Nächtigungsbetriebe im vergangenen Winter

WIEN. Der heimische Tourismus freut sich über eine Wintersaison der Rekorde, sowohl bei der Anzahl der Gäste als auch bei der Zahl der Übernachtungen. Alle Arten von Unterkünften haben dazugewonnen, am meisten gewerbliche Ferienwohnungen, die um über zehn Prozent mehr Übernachtungen registrierten, zeigen am Dienstag veröffentlichte Zahlen der Statistik Austria.

In der von November bis April laufenden Wintersaison 2017/18 verbuchten die österreichischen Beherbergungsbetriebe 71,84 Mio. Nächtigungen (plus 4,7 Prozent). 60 Prozent davon entfielen auf Gäste aus Deutschland (27,1 Mio.) und Österreich (16,45 Mio. Euro). Weitere wichtige Herkunftsländer waren die Niederlande (6,07 Mio.), Großbritannien (2,4 Mio.) sowie die Schweiz/Liechtenstein (2,3 Mio.). Während der Großteil der großen Herkunftsländer Zuwächse verbuchte, aus Deutschland und den Niederlanden jeweils um mehr als sechs Prozent, gab es bei Schweizern und Liechtensteinern einen Rückgang (minus 2,4 Prozent).

Die Aufenthaltsdauer der Feriengäste blieb mit durchschnittlich 3,6 Tagen gleich, dementsprechend hat die Anzahl der Touristen-Ankünfte deutlich (+5,3 Prozent) auf den neuen Höchstwert von 19,83 Mio. zugelegt. Davon kamen 13,98 Mio. (70,5 Prozent) aus dem Ausland.

Mehr Beschäftigte

Erfreulich ist für die oberste Branchen-Sprecherin der heimischen Tourismuswirtschaft, Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer, dass sich die steigenden Nächtigungszahlen auch in der Zahl der Beschäftigten niederschlägt. So waren vom November 2017 bis April 2018 in jedem Monat mehr Mitarbeiter beschäftigt, als in der Wintersaison des Vorjahres.

