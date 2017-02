Windtners Bilanz: Keine „Privilegienritter“ mehr

LINZ. „Wir haben aus einem Übernahmekandidaten ein Vorzeigeunternehmen gemacht“, sagte Energie-AG-Generaldirektor Leo Windtner heute, Freitag, bei seiner Abschieds-Pressekonferenz.

Nach 22 Jahren tritt Leo Windtner als Generaldirektor der Energie AG (vormals OKA) ab. Bild: (Volker Weihbold)

Wie berichtet, tritt er kommenden Dienstag nach 38 Jahren im Landesenergieversorger und gut 22 Jahren als Chef ab. Vorstandskollege Werner Steinecker folgt Windtner nach.

Die frühere OKA habe als „verstaubtes Unternehmen“ mit „Privilegienrittern“ in der Belegschaft gegolten, als er 1994 an die Spitze kam. Es folgte ein Umbau, bei dem etwa die Zahl der Führungskräfte in drei Jahren von 88 auf 39 sank. Heute sei die Energie AG ein kundenorientierter Versorgungs- und Dienstleistungskonzern, sagte Windtner. Der Umsatz stieg in 22 Jahren von 535 auf 1,5 Milliarden Euro, der Mitarbeiterstand von 2455 auf 4362, das Betriebsergebnis von 16 auf 135 Millionen Euro.

Die wohl größte Herausforderung war die Liberalisierung des Strommarkts ab 1999. Ausländische Anbieter hätten sich auf oberösterreichische Großkunden gestürzt, diese seien aber der Energie AG treu geblieben, sagte Windtner. Eben auch weil die Unternehmenskultur geändert wurde. Auch der lange Weg der Privatisierung von 1997 bis 2008 war prägend. Zu politischen Einflüssen sagte Windtner: „Wenn man im Boot sitzt und rudert, hat man eine andere Perspektive als einer, der am Kai steht und beim Rudern zuschaut.“ Nun sind neben dem Land auch Banken und andere Betriebe im Aufsichtsrat vertreten. Es gebe eine „knallharte Orientierung an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen“, sagte Windtner.

„Der Engel der Gelassenheit“

Auch in Zukunft brauche es dauernde Veränderungsbereitschaft. „Die Geschäftsmodelle werden sich dramatisch ändern“, sagte Windtner. Als Grund nannte er die Dezentralisierung der Stromerzeugung. „Mit dem schnöden Liefern von Energie werden wir nicht das Auslangen finden.“ Guter Service für die Kunden sei notwendig.

Seine persönliche Veränderung über die Jahre schilderte Windtner so: „Man wird beflügelt vom Engel der Gelassenheit“.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (602) · 24.02.2017 17:01 Uhr von valmet· 24.02.2017 17:01 Uhr Ha ha ha

Von der Privatwirtschaft noch weitere entfernt Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 8 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema