Wifo-Chef: Trump bedroht 80.000 Jobs in Österreich

WIEN. Wenn die USA unter ihrem künftigen Präsidenten Donald Trump als gute Handelspartner wegfielen, könnte sich das negative auf den österreichischen Arbeitsmarkt auswirken, sagte Wifo-Leiter Christoph Badelt am Sonntag in der ORF-Pressestunde.

Wifo-Leiter Christoph Badelt kritisiert den „Hunderter“ für Pensionisten als „reinen Populismus“. Bild: APA

Rund 80.000 Arbeitsplätze in Österreich hängen direkt oder indirekt an den guten Handelsbeziehungen zu den USA. Das ergaben aktuelle Berechnungen des Wifo. "Wenn der designierte US-Präsident mit seinen Bestrebungen, das Land stärker abzuschotten, Ernst macht, könnten diese Jobs in Gefahr geraten", sagte Badelt.

Den wachsenden Protektionismus sieht der Wifo-Chef kritisch. "Die Globalisierung, verstanden als internationale Handelsströme, hat für alle Beteiligten wirtschaftliche Vorteile." Dennoch müsse man sich der Frage stellen, warum sich so viele Menschen als Verlierer der Globalisierung fühlen. "Wenn die externen Kosten der Globalisierung, etwa die negativen Auswirkungen des Transports auf die Umwelt, nicht einkalkuliert werden, dann ist das ein Problem". Das gleiche gelte für inakzeptable Sozialstandards etwa in einigen asiatischen Ländern. "Gegen eine Globalisierung, die auf derartigen Rechenfehlern basiert, muss man ankämpfen", sagte Badelt.

Der "Zorn gegen die Konzerne" hat aus Sicht des Wifo-Chefs einen "realen Grund". Jedoch gehe es dabei nicht nur um die besonders in Österreich umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP und CETA, sondern auch um die Besteuerung. Dass manche Länder in der EU nun die Steuern für Firmen senken wollen, hält er für "desaströs".

Pensionsreform notwendig

Eine Pensionsreform hält der Wifo-Chef langfristig für notwendig, weil das Budget die Kosten nicht aushalten werde. Man müsse sich aber auch den Kopf über den Übergang vom Erwerbsleben in die Pension zerbrechen, weil viele Menschen Gesundheitsprobleme haben. Hier brauche es Präventionsmaßnahmen.

Die 100-Euro-Einmalzahlung zusätzlich zur Pensionserhöhung um 0,8 Prozent ist für Badelt "reiner Populismus". Für "genauso viel oder genauso wenig sinnvoll" hält er das gleichzeitig beschlossene Erlassen der Sozialversicherungsbeiträge für das letzte Quartal 2016 für rund 80 Prozent der Landwirte.

Kommentare anzeigen »

2 Kommentare (8082) · 28.11.2016 01:17 Uhr von mynachrichten1· 28.11.2016 01:17 Uhr weltfremde Kasperl hat das Land - die nicht in Pension gehen wollen und die noch nie gezeigt haben, das Sie die Wirtschaft praktisch verstehen.



Für den obigen Herren mögen 100 Euro nichts sein, aber für Wenigverdiener ist das dann doch ein hoher Prozentsatz für Mindestausgaben.



Komisch ist, das diese wahrscheinlich intelligenten Leute praktisch dann doch nichts auf die Reihe bekommen, weil Sie oft so weltfremd sind.



Zusammenhänge erkennt halt der Praktiker schon ohne besondere geistige Fähigkeiten viel besser.



Überhaupt haben alle ein SCheuklappendenken, das Sie noch stark verteidigen. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) (4378) · 28.11.2016 00:20 Uhr von kratzfrei· 28.11.2016 00:20 Uhr Welcher Kasperl ist auf die Idee gekommen, dem WIFO schon wieder ein 68-iger Relikt vorzusetzen?

Das grenzt ja schon an grobe Fahrlässigkeit. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema