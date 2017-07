Wiener Börse: Vom Mauerblümchen zur Weltspitze

LINZ. Österreichs Aktienindex ATX hat im ersten Halbjahr um knapp 20 Prozent zugelegt und ließ damit alle wichtigen Börsen hinter sich. Überraschendes ATX-Comeback dank der guten Konjunktur in Österreich und Osteuropa, der besseren Unternehmensergebnisse und der Kapitalabflüsse aus Amerika.

Jahrelang führte die Wiener Börse ein Schattendasein. Während an den internationalen Aktienmärkten die Post abging, hielten sich die Kursgewinne hierzulande eher in Grenzen.

Heuer ist alles anders. Der österreichische Leitindex ATX hat im ersten Halbjahr um 18,65 Prozent zugelegt und ist damit Weltspitze. Er ließ alle wichtigen Börsen in Europa, Nordamerika und Asien hinter sich. In der EU mit ihren 28 Mitgliedsländern können nur die Börsen in Lettland, Griechenland und Polen eine bessere Wertentwicklung vorweisen.

Ein wesentlicher Grund dafür ist die überraschend gute Konjunktur in Österreich. Zuletzt wurden die Wachstumsprognosen deutlich angehoben. "Die Investoren haben Österreich wiederentdeckt", sagt Christian Burger, Fondsmanager bei der Sparkasse Oberösterreich KAG. Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Kreditnachfrage steigt. "Das Vertrauen ist wieder da", sagt Christian Ratz, Leiter des Geschäftsbereichs Treasury und Financial Markets der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich: "Der ATX war bis zuletzt so etwas wie ein Mauerblümchen."

Darum sind Aktien in Österreich immer noch relativ billig. In vielen europäischen Märkten sind die Kurs-Gewinn-Verhältnisse besser als in Amerika, wo die Preise in den vergangenen Jahren stark angezogen hatten. Darum fließt nun verstärkt Investoren-Geld nach Europa, da fällt auch für die Wiener Börse etwas ab.

Niedrige Zinsen treiben Markt

Viele Unternehmen und Finanzkonzerne aus Österreich sind stark in Osteuropa vertreten. Diese Region hat nun international wieder einen besseren Ruf. Ökonomen erwarten, dass das Wirtschaftswachstum dort heuer doppelt so hoch ist wie in der Eurozone.

Auch die extrem niedrigen Zinsen treiben die Aktienkurse weiter in die Höhe. "Angesichts des Zinsniveaus sind Aktien immer noch sehr gefragt, wenn man Erträge erwirtschaften will", sagt Ratz. Es sei auch nicht zu erwarten, dass sich die ultralockere Geldpolitik so bald verändern werde.

Natürlich tragen die Firmen und Banken selbst ebenfalls zum Aufwärtstrend des ATX bei – mit besseren Ergebnissen. "Viele Unternehmen haben die vergangenen Jahre genutzt, um sich an das geänderte wirtschaftliche Umfeld anzupassen und sich neu zu strukturieren. Sie haben ihre Hausaufgaben erledigt", sagt Burger.

Ratz weist darauf hin, dass es in den nächsten Monaten natürlich zu Kurskorrekturen bei den Aktienkursen kommen könne. "Diese sollte man aber für Zukäufe nutzen." Generell erwartet er weiter eine positive Entwicklung.

Kapitalisierung ist wieder hoch

Die an der Wiener Börse notierten Unternehmen sind derzeit wieder so viel wert wie zuletzt vor neun Jahren. Die Marktkapitalisierung lag per 30. Juni 2017 in Summe bei 114,34 Milliarden Euro. Der Aktienumsatz hat sich im ersten Halbjahr ebenfalls positiv entwickelt. Zwischen Jänner und Juni wurden an der Wiener Börse Aktien im Wert von insgesamt 35,72 Milliarden Euro gehandelt – um 22,4 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.

Die Wiener Börse sei die einzige westeuropäische Börse mit signifikanten Umsatzzuwächsen, sagt Wiener-Börse-Chef Christoph Boschan: "Zusätzlich haben wir unser Handelsangebot mit der Gründung des neuen Marktsegmentes global market um internationale Aktien erweitert."

Der ATX in Zahlen

Den österreichischen Leitindex ATX gibt es seit 1991. Er umfasst die Aktien der 20 größten börsennotierten Unternehmen Österreichs.

Gemessen an der Marktkapitalisierung sind die fünf Schwergewichte des ATX derzeit Erste Group mit rund 21 Prozent Anteil, OMV (15),

voestalpine (zehn), Andritz (acht) und Raiffeisen Bank International (sieben).

Vor allem weil sich die Aktien dieser Konzerne gut entwickelten, hat der ATX im ersten Halbjahr stark zugelegt. Banken waren in den Jahren zuvor oft Prügelknaben gewesen.

Die Aktie der Erste Group legte um rund 23 Prozent zu, jene der OMV um 35 Prozent. Bei der voestalpine gab es ein Plus von etwa acht Prozent, Andritz gewann zehn Prozent an Wert, die Raiffeisen Bank International 25 Prozent.

Neben der voestalpine gibt es einen weiteren Oberösterreich- Vertreter im ATX. Die Aktie der Lenzing AG stieg im ersten Halbjahr um rund 36 Prozent.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema