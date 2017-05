Wien bleibt attraktivstes Urlaubsziel

WIEN. Berge und Seen können in der Destinations-Rangliste des Hotelierverbands aufholen.

Waren in den vergangenen Jahren die Städte die großen Gewinner in der jährlichen Destinationsstudie der Österreichischen Hoteliersvereinigung (ÖHV), sind es heuer Berge und Seen.

"Die Berge konnten vor allem im Sommer stark bei den Gästen punkten, während die Seen tendenziell im Winter ein stärkeres Wachstum aufweisen", fasst Klaus Grabler, Geschäftsführer von Manova, die Ergebnisse zusammen. Das Marktforschungsunternehmen Manova führt die Destinationsstudie für die Hoteliers durch. Trotz der Renaissance von Bergen und Seen als Urlaubsziele seien auch Städtereisen nach wie vor attraktiv, sagt ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer.

Das zeigt auch die Rangliste, die nach wie vor von der Bundeshauptstadt Wien angeführt wird. Auch Innsbruck mit seinen Feriendörfern liegt ganz vorne. Die Stadt Salzburg ist hingegen zurückgerutscht.

Dass Berge und Seen alleine nicht reichen, um Gäste anzulocken, zeigt das Bundesland Kärnten. Auch wenn einige Regionen im mehrjährigen Vergleich zulegten, finden sich in der aktuellen Untersuchung unter den fünf am schlechtesten abschneidenden Regionen gleich vier aus Kärnten. Auf den hinteren Rängen finden sich auch das Mühlviertel, die Wiener Alpen in Niederösterreich und die Hochsteiermark.

In der Destinationsstudie werden Nächtigungen, Auslastung, Marktanteil, Internationalität und Saisonalität bewertet. Für die Analyse werden die Tourismusjahre 2013/14 bis 2015/16 gewichtet herangezogen, und zwar jeweils die momentane Situation als auch die Veränderung.

