Wie ökologisch wird der Strom der Zukunft?

LINZ/WIEN. Österreichs Energiestrategie: Fragen und Antworten über erneuerbare Energien, Preise und die Rolle Oberösterreichs.

2050 will die EU Treibhausgas-Emissionen um 80 bis 95 Prozent reduziert haben. Schrittweise soll der Umstieg von fossiler (Kohle, Erdgas, Erdöl) auf erneuerbare Energie (Wind, Wasser, Biomasse) erfolgen. Auch Österreich hat sich das vorgenommen.

Aber ist das realistisch? Und wird der Strom künftig teurer werden? Antworten darauf versuchte eine Expertengruppe bei einer Exkursion der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) nach Wien zu finden. Stationen waren der Netzbetreiber Austrian Power Grid, das Verbund-Wasserkraftwerk Freudenau und der Windpark in Bruck/Leitha.

Wie ist der Status quo?

2016 hat Österreich den Pariser Klimavertrag unterschrieben. Dieser sieht bis 2030 mehrere Ziele vor: 40 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen gegenüber 1990, Energie-Einsparungen von zumindest 27 Prozent – und den Ausbau erneuerbarer Energien. Diese müssen mindestens 27 Prozent Anteil am Gesamtverbrauch haben. Österreich ist bei den "Erneuerbaren" auf einem guten Weg: Daten des EU-Statistikamts Eurostat zufolge betrug ihr Anteil am Gesamtverbrauch in Österreich im Vorjahr knapp 25 Prozent. Öl hielt bei 36,4 Prozent, Gas bei 21,2 Prozent und Kohle bei neun Prozent. Trotzdem sei es in Österreich möglich, mehr Ökostrom als bisher herzustellen, ohne mehr dafür zu bezahlen, sagen Experten.

Warum stellt man nicht von heute auf morgen ganz auf erneuerbare Energien um?

Das ist schwierig, weil erneuerbare Energieträger volatil sind, also bei der Erzeugung schwanken. Grünstrom wird nur erzeugt, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Bei Wasserkraftwerken sind diese Probleme geringer, weil sie nicht so wetterabhängig sind. Um ganz auf erneuerbare Energien umzustellen, müsse man Leitungen ausbauen und Speicherkapazitäten erhöhen, ist Walter Boltz überzeugt. Er ist Energieberater der Sparte Industrie und war 15 Jahre Chef der Regulierungsbehörde E-Control. Laut Boltz müssen beim Energiesparen alle Verbraucher ihren Beitrag leisten, nicht nur die Industrie.

Welche Rolle spielt Oberösterreich?

Weil die Dichte an Industriebetrieben in Oberösterreich sehr hoch ist, muss auch die Versorgungssicherheit hoch sein. "Dafür braucht es aber einen Ausbau des nationalen und europäischen Übertragungsnetzes", sagt Günter Rübig, Obmann der Sparte Industrie in der WKOÖ. Das Fördersystem müsse weg von "Dauersubventionierungen" hin zu Investförderungen und Ausschreibungen.

Wird der Strom in Österreich in Zukunft teurer?

Davon gehen viele Experten aus. Hintergrund ist, dass ab Oktober 2018 die gemeinsame Strompreiszone mit Deutschland aufgelöst wird. Diese galt seit 2002. Bisher war es so, dass die Nachbarstaaten Strom über Grenzleitungen austauschen konnten und gleiche Preise anboten. Der bilaterale Stromhandel bleibt zwar weiter aufrecht, allerdings nur "in dem vom Markt benötigten Ausmaß", so die E-Control. 2014 importierte Österreich fast jede fünfte Kilowattstunde Strom. Dieser Wert werde nun massiv sinken, sind sich Beobachter einig. Weil das auf die Stromerzeuger und Netzbetreiber durchschlägt, werde es im Endeffekt auch für Verbraucher teurer. Großhandelskunden seien von den Preissteigerungen eher betroffen als Haushaltskunden, heißt es.

Welche Bedeutung hat die Ökostromnovelle?

Ende Juni hat Österreich die Ökostromnovelle verabschiedet. Diese besagt, dass es Abwrackprämien für Biogasanlagen, einen Ausbau der Photovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhäusern und eine Verlängerung der Verfallsfrist für Windkraftgenehmigungen geben soll. 800 Millionen Euro wurden investiert. Die Industrie steht der Novelle skeptisch gegenüber. Sie sei nicht mehr als ein "Wahlzuckerl". Es sei besser, in technologische Neuerungen zu investieren. Hier seien Deutschland, Dänemark und die Niederlande Vorreiter.

