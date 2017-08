Wie man im Urlaub zum Millionär wird

JAKARTA. Wer davon träumt, Millionär zu sein, muss nur in Indonesien zum Bankautomaten gehen. Hebt man dort umgerechnet 100 Euro ab, so bekommt man ein dickes Bündel Geld von mehr als 1,5 Millionen Rupiah ausbezahlt.

Die Banknoten in Indonesien reichen von 1000 bis 100.000 Rupiah. Eine Million Rupiah sind umgerechnet 63,50 Euro. Bild: BEAWIHARTA (X01068)

Zum Millionär reichen genau genommen 63,50 Euro. Der größte Inselstaat der Welt gehört zu den Ländern, deren Währung mit ziemlich viel Nullen ausgestattet ist. Eine Rupiah ist gerade einmal 0,0000635 Euro wert. Noch einfacher ist es aktuell übrigens im Iran und in Vietnam, wo schon 25,80 Euro beziehungsweise 37,50 Euro reichen.

Für Indonesien-Urlauber könnte die "Millionenshow" bald enden: Die indonesische Regierung und Zentralbank wollen die Nullnummer abschaffen. Deshalb lässt der Präsident des 260-Millionen-Einwohner-Landes, Joko Widodo, prüfen, ob der Rupiah drei Nullen gestrichen werden.

Ein Abendessen für 3,5 Millionen

Die Gründe sind einfach: Zum einen würden weniger Nullen den Zahlungsverkehr erheblich erleichtern, zum anderen erhofft sich Indonesien mehr internationalen Respekt. "Das ist auch eine Frage von Prestige. Fragen Sie mal einen ausländischen Touristen, der 300 US-Dollar in ein Bündel Rupiah tauscht. Der könnte denken: Was für ein Land ist das bloß?", meint Wirtschaftsminister Darmin Nasution. Tatsächlich blättert man für ein Abendessen in einem Restaurant schnell einmal 3,5 Millionen hin. Der Big Mac bei McDonald's kostet etwa 38.000 Rupiah.

Dazu kommt, dass die Banknoten nur von 1000 bis 100.000 Rupiah - das sind 6,35 Euro - reichen. Deshalb hat in Indonesien fast jeder ein dickes Bündel Geld eingesteckt. Auch die ärmere Bevölkerung.

Jetzt ist die Zeit gekommen

Pläne, die Nullen zu streichen, gab es bereits. Jetzt soll es endlich ernst werden. Der Gouverneur der indonesischen Zentralbank, Agus Martowardoyo, sagt: "Indonesien ist wirtschaftlich und politisch stabil." Das asiatische Land ist die sechzehnte Volkswirtschaft der Welt und festes Mitglied der G-20-Staaten. In ein paar Jahrzehnten, sagen die Experten voraus, dürfte das bevölkerungsreichste muslimische Land mit diesen Wachstumszahlen auch an Deutschland vorbeiziehen.

Unter den Einheimischen gehen die Meinungen auseinander. Ein Bankangestellter aus Jakarta meint: "Unser Geld ist lange genug lächerlich gemacht worden". Andere befürchten, dass eine Umstellung Chaos in den ärmeren Schichten auslösen könnte. Zudem ist es gut möglich, dass Geschäftemacher die Gelegenheit nutzen, um Preise anzuheben. Damit würde die Inflation in die Höhe gehen.

Nicht der erste Nullenstreich

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte wurden bereits mehr als 100 Länder Nullstellen los. Meist waren dies - im Unterschied zum heutigen Indonesien - Staaten, deren Währungen ständig an Wert verloren. Das war etwa in Argentinien und Brasilien der Fall.

Aber auch in Europa haben viele damit Erfahrung, in jüngerer Zeit zum Beispiel die Türkei, Rumänien oder Weißrussland. Und auch Deutschland gehört in den Kreis der Nullenstreicher dazu, sogar als eines der ersten Länder überhaupt, im "Hyperinflations"-Jahr 1923.

