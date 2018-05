Wie kommt radikal Neues ins Unternehmen?

LINZ. Das Innovationsforum der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) steht unter dem Motto: "Wie kommt radikal Neues ins Unternehmen?"

Roland Hintringer von Miba Bild: (Miba)

Über dieses Thema sprechen etwa Christiane Rau, Professorin an der FH Wels, Querdenker Johannes Klietmann und Roland Hintringer von der Miba AG. Das Innovationsforum findet am Donnerstag, 7. Juni, ab 14 Uhr, im Julius-Raab-Saal in der Wirtschaftskammer statt. Informationen und Anmeldung unter 05 90 909 70 53 oder unternehmerakademie@wifi-ooe.at.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema