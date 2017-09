Wie Frankfurt vom Brexit profitieren will

Der Sitz der Europäischen Zentralbank möchte London als Finanzzentrum Europas ablösen.

Frankfurt soll noch mehr als bisher „Mainhattan“ werden. Blick aus dem EZB-Tower auf das Bankenviertel. Bild: OÖN/man

In der hessischen Metropole Frankfurt sind die Hoffnungen groß, als Finanzplatz am deutlichsten vom EU-Ausstieg der Briten profitieren zu können. Derzeit arbeiten in Frankfurt rund 70.000 Banker. Durch den britischen EU-Austritt könnten 10.000 weitere Arbeitsplätze in Frankfurt entstehen, das als Sitz der europäischen Zentralbank und als möglicher Sitz einer europäischen Bankenaufsicht das wichtigste Finanzzentrum in Europa werden könnte.

"So sehr wir den Ausstieg der Briten bedauern, aber für uns ist das eine große Chance", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier bei einem Arbeitsfrühstück mit einer Wirtschaftsdelegation der Sparkasse Oberösterreich, der auch Landeshauptmann Thomas Stelzer, dessen Stellvertreter Manfred Haimbuchner und Michael Strugl sowie Landesrat Günther Steinkellner angehörten. In einer zweitägigen "Tour de force" absolvierten die Oberösterreicher Termine beim Mittelständler Rothenberger-Gruppe, auf der Automesse IAA, bei Zentralbank und Deutscher Bundesbank.

"Bereits am Tag nach dem britischen Referendum haben wir uns in London gezeigt. Und wir pflegen intensiv auch alle großen Geldinstitute in Manhattan", sagt Ministerpräsident Volker Bouffier. Eine Reihe großer Banken hat signalisiert, ihre Standorte am Main auszubauen, weil Großbritannien den Zugang zu Kontinentaleuropa verlieren könnte. Die Rede ist von bis zu 40 Instituten, die an den Main kommen könnten.

Man merke es bereits an den Immobilienpreisen, "dass der Brexit in Frankfurt wirkt", auch wenn die große Brexit-Welle vorerst noch ausgeblieben sei, sagt Rolf Bender von der Europäischen Zentralbank (EZB). Hauptkonkurrenten Frankfurts dabei sind Dublin (für das die Landessprache Englisch spricht) sowie Amsterdam (durch die geografische Nähe zu London).

Niedrigzins verteidigt

In Gesprächen mit der österreichischen Delegation verteidigten Mitglieder der EZB die außergewöhnlichen Maßnahmen der Zentralbank im achten Jahr nach der Finanzkrise – mit niedrigen Zinsen und einem ungebremsten Aufkauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank. "Nicht nur die EZB, alle großen Zentralbanken haben die große Keule ausgepackt. Das ist der Lage angemessen", hieß es auf Nachfragen der oberösterreichischen Gäste.

"Die EZB kommt aus dieser Niedrigzinspolitik nur schwer heraus, alle früheren Lehrbuchweisheiten scheinen außer Kraft gesetzt zu sein", wunderte sich Sparkassen-Generaldirektor Michael Rockenschaub während der Finanzgespräche in Frankfurt.

"Kein Dauerzustand"

Ähnlich kritisch sieht Andreas Dombret, Mitglied des sechsköpfigen Vorstandes der Deutschen Bundesbank, "die ultraleichte Geldpolitik der EZB". "Das darf kein Normal- oder Dauerzustand werden." Es ginge bei der Umkehr der Strategie auch nicht um eine Vollbremsung, sondern nur darum, den Fuß vom Gas zu nehmen, so Dombret an die Adresse von Michael Rockenschaub.

Die allgemeine Wirtschaftslage zeichnet der deutsche Bundesbanker rosig. "Wir reden von einem lebhaften Aufschwung in Breite und Tiefe, von stabilem Wachstum bis 2019. Und dieses Wachstum kommt auch auf dem Arbeitsmarkt an."

