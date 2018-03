Werbewirtschaft versprüht Optimismus

WIEN / LINZ. "Nach mittelmäßigen Jahren spüren wir wieder Aufwind. Die österreichische Werbewirtschaft hat sich 2017 sehr gut entwickelt und dürfte diesen Schwung 2018 mitnehmen", sagte Angelika Sery-Froschauer, Obfrau des Fachverbands Werbung und Marktkommunikation, gestern, Mittwoch, bei der Pressekonferenz in Wien.

Angelika Sery-Froschauer Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Unternehmerin aus Leonding präsentierte den Werbeklimaindex des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), der im Jänner einen Stand von plus 23 Punkten erreicht hat. Ende 2017 stand der Index mit plus 30 Punkten noch höher. "Die Entwicklung zu Jahresende deutet an, dass der Konjunkturhöhepunkt erreicht sein könnte", so Wifo-Experte Werner Hölzl.

Die befragten Unternehmer zeigen sich optimistisch. 74 Prozent melden ausreichende oder mehr als ausreichende Auftragsbestände. In den kommenden sechs Monaten rechnen 18 Prozent der Unternehmen mit einer Verbesserung ihrer Geschäftslage, sechs Prozent mit einer Verschlechterung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema