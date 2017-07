Weniger Pleiten, aber mehr Gründer scheitern

WIEN. Die gute Wirtschaftslage führt zu einem historisch niedrigen Niveau bei den Großpleiten. Allerdings müssen mehr Einzelkämpfer aufgeben. Der Gläubigerschutzverband AKV sagt, dabei handelt es sich um schwer vermittelbare Arbeitssuchende, die sich selbstständig machen und scheitern.

Vielen (unfreiwilligen) Gründern fehlt das nötige kaufmännische Wissen. Bild: Wodicka

Zuerst die gute Nachricht: Die brummende Wirtschaftslage führt dazu, dass Lieferanten aufgrund der Pleite eines Geschäftspartners heuer deutlich weniger Geld verloren haben, als in den Jahren zuvor: Die Passiva liegen im ersten Halbjahr bei 734 Millionen Euro, summiert der AKV auf. Das ist ist gut ein Viertel des Wertes im ersten Halbjahr 2016. Damals lagen die Passiva bei 2,7 Milliarden Euro. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Arbeitsplätzen, die durch die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens bedroht sind: Das ist knapp 7000 nach 8700 im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Für Franz Blantz vom AKV zeigt sich jetzt eine Konsequenz der restriktiven Kreditvergabe der vergangenen Jahre: Es wurden weniger Kredite und vor allem weniger hohe Darlehen vergeben. Das führe nun dazu, dass weniger Kredite nicht zurückgezahlt werden können oder fällig gestellt werden.

Und noch eine Folge der Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Jahre zeigt sich jetzt immer deutlicher - und damit sind wir bei der schlechten Nachricht: Die Zahl der abgewiesenen Firmenpleiten steigt massiv und zwar vor allem bei Kleinunternehmern. Blantz sagt, darunter seien viele bereits ältere Unternehmer, die sich aus der Not heraus selbstständig gemacht hätten. Sie hätten als Arbeitnehmer kaum eine Chance gesehen. Oftmals würden in den ersten, steuerbegünstigten Jahren zu wenig Rücklagen gebildet, weshalb sie dann scheiterten, wenn die Abgabevorschreibungen ins Haus flatterten. Nicht zufällig werden die Konkursgerichte zumeist auf Antrag der Abgabengläubiger der öffentlichen Hand (Sozialversicherung und Finanzamt) tätig. Abgesehen von einem Computer und womöglich einem geleasten Firmenfahrzeug sei in diesen - meist dienstleistungsbasierten - Firmen, kein Vermögen vorhanden. Daher steige die Zahl der Verfahren von Kleinstunternehmen, die mangels Vermögen nicht eröffnet werden können, so Blantz. Solche Beispiele gäbe es quer durch alle Branchen. Etwa in der Gastronomie, im Transport, im Trockenbau oder bei Versicherungsmaklern, so der Insolvenzexperte.

Die konkrete Entwicklung: Die Zahl der eröffneten Firmeninsolvenzen ging um vier Prozent auf 1563 in ganz Österreich zurück. Die Zahl der abgewiesenen Verfahren stieg um elf Prozent auf mehr als 1200. Allein bei den sogenannten nicht protokollierten Einzelunternehmen habe es einen Anstieg von einem Drittel auf 742 abgewiesene Verfahren gegeben, so die Zahlen des AKV.

Die Privatinsolvenz-Entwicklung ist der bevorstehenden neuen Gesetzeslage geschuldet: Hier haben viele Überschuldete auf die Privatinsolvenz-Novelle gewartet. Diese tritt im November in Kraft. Die Zahl der Verfahren ist um ein Viertel auf rund 3600 zurück gegangen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema