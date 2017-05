Weniger Öl bis März: Preise steigen

PEKING. Die Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland haben sich auf eine länger dauernde Drosselung der Rohöl-Produktion verständigt. Das treibt die Preise.

Die Energieminister Khalid al-Falih (l.) und Alexander Nowak Bild: Reuters

Die Förderbegrenzung soll von Mitte 2017 bis März kommenden Jahres ausgeweitet werden, wie die Energieminister beider Länder, Khalid al-Falih und Alexander Nowak, am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Peking mitteilten.

Die von Saudi-Arabien dominierte Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) und andere Ölproduzenten unter Führung Russlands hatten Ende vergangenen Jahres vereinbart, im ersten Halbjahr 2017 die Förderung um fast 1,8 Millionen Barrel am Tag zu reduzieren. Ziel ist es, die Ölpreise wieder nach oben zu bringen. Doch diese stiegen in den ersten Monaten dieses Jahres nicht weit über die Marke von 50 Dollar je Barrel.

An den Rohstoffmärkten gab die Ankündigung der beiden Energieminister den Preisen Auftrieb. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kletterte am Montag um 74 Cent oder 1,46 Prozent auf 51,58 US-Dollar. Damit erholte sich der Brent-Preis weiter von seinen heftigen Rückgängen in der ersten Mai-Woche, als er bis auf 46,64 Dollar gefallen war. Ähnlich sieht die Bewegung beim Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Auslieferung im Juni aus. Dieser legte um 71 Cent oder 1,48 Prozent auf 48,55 Dollar zu.

