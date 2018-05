Weniger Arbeitslose, mehr Wachstum: "Brauchen qualifizierte Zuwanderung"

LINZ. Oberösterreichs Wirtschaft wächst überdurchschnittlich, stößt aber personell an Grenzen.

Mehr Studenten aus dem Ausland gegen den Arbeitskräftemangel? Bild: VOLKER WEIHBOLD

Oberösterreich erreicht heuer den Gipfel der Hochkonjunktur, wächst deutlich stärker als Österreich und wird weitere Erfolge gegen die Arbeitslosigkeit aufweisen können. Das ist das Ergebnis des jüngsten Konjunkturreports des Landes, der den Oberösterreichischen Nachrichten vorliegt. Diese Entwicklung wird aber auch den Fachkräftemangel verschärfen. "Wir werden ohne qualifizierte Zuwanderung nicht auskommen. Mit der Erhöhung der Geburtenrate werden wir das bis 2020 nicht kompensieren können", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Die Wirtschaftszahlen sind für das heurige Jahr beachtlich. Die Wirtschaft wird in Oberösterreich heuer um 3,5 Prozent wachsen. In ganz Österreich wird das Bruttoinlandsprodukt um 3,2 Prozent zulegen, für Deutschland werden 2,5 Prozent prognostiziert.

Export ist der Treiber

Treiber dieser guten Entwicklung ist der Export, der im Vorjahr um 5,8 Prozent zulegte und heuer noch einmal um sechs Prozent wachsen wird. Auch bei den Investitionen bleibt das Niveau hoch, sie sollen heuer noch einmal um fast vier Prozent zulegen nach 5,1 Prozent im Vorjahr. Und schließlich wird auch der private Konsum real (also inflationsbereinigt) um fast zwei Prozent wachsen.

"Wir haben den Gipfel der Hochkonjunktur heuer erreicht, aber es gibt Anzeichen, dass die Wirtschaft auch 2019 noch einmal kräftig wachsen wird", sagt Strugl. Vorausgesetzt, Donald Trump oder die Italiener verursachen nicht den einen oder anderen Dämpfer.

Der Arbeitsmarkt profitiert von dieser Entwicklung. Mehr als 660.000 Menschen sind in Oberösterreich beschäftigt (plus zwei Prozent), die Arbeitslosenrate wird im kommenden Jahr auf fünf Prozent sinken.

Gleichzeitig werde es immer schwieriger, die richtigen Leute für die steigende Zahl an offenen Stellen zu finden. Zum Teil könne man das kompensieren, indem man mehr Frauen in (Voll-)Beschäftigung und technische Berufe holt, Niedrigqualifizierte besser schult und die aktuell Arbeitenden länger in Beschäftigung hält. Es werde sich auch der Wettbewerb der Schulen mit den Lehrbetrieben um die 15-Jährigen verschärfen.

Auch auf Studentensuche

"Letztlich ist aber qualifizierte Zuwanderung das Gebot der Stunde", sagt Strugl. "Wir brauchen junge, qualifizierte Fachkräfte mit einer Affinität zur Informationstechnologie. Und wir dürfen nicht warten, bis sie von selbst kommen, sondern müssen um sie werben", sagt Strugl. Über Social-Media-Kanäle werde versucht, jungen Leuten aus Osteuropa das Studium in Österreich schmackhaft zu machen. In der Hoffnung, dass sie dann hierbleiben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema