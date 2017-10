Wenige Kartenzahlungen: Warum das Bargeld den Österreichern heilig ist

WIEN / LINZ. 155 bargeldlose Transaktionen pro Kopf im Vorjahr – In Norwegen waren es 494.

(Symbolbild) Bild: Symbolfoto: OÖN

Bargeld hat in Österreich eine viel höhere Bedeutung als in vergleichbaren Ländern. Die Österreicher bezahlten im Vorjahr durchschnittlich 155 Mal bargeldlos. In Norwegen waren es mit 494 mehr als drei Mal so viele Bankomat- und Kreditkartenzahlungen. Auch Staaten wie die USA, Schweiz und Deutschland liegen deutlich vor Österreich (siehe Grafik). Das geht aus dem "Global Payments Report" der Beratungsfirma Boston Consulting Group (BCG) hervor.

Die Gründe dafür sind praktischer und emotionaler Natur.

Technologie: In Österreich gibt es immer noch zahlreiche Geschäfte, die Kartenzahlungen nicht annehmen – vor allem auf dem Land. In Norwegen und Schweden lehnen hingegen manche Geschäfte Bargeld ab. "Diese Länder sind unterwegs in Richtung bargeldlose Gesellschaft. Das funktioniert ohne politischen Druck oder Eingriffe von oben", sagt BCG-Partner Lukas Haider. Außerdem ist die Bankomaten-Dichte in Österreich überdurchschnittlich hoch. Die Versorgung mit Bargeld sei umfassend und einfach, sagt Haider.

Freiheit: Österreicher wollen Wahlfreiheit und nicht verpflichtet sein, mit Karte zu bezahlen. "Es geht auch um Diskretion und persönliche Bewegungsfreiheit", sagt Michael Rockenschaub, Generaldirektor der Sparkasse Oberösterreich. Die Bürger sehen Bargeld in Zeiten von Geheimdienst-Skandalen und Cyber-Attacken als sicheres und anonymes Zahlungsmittel.

Negativzinsen: Die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist für Rockenschaub ein Beispiel dafür, wie wichtig Bargeld ist: "Es dient als Abwehrschild gegen Enteignungs-Gelüste." Solange es Bargeld gebe, könnten Notenbanken die Zinsen nicht endlos in den Negativbereich drücken, weil die Bürger sonst massiv Geld von den Konten abziehen würden. Es gibt Untersuchungen, wonach Banken ab Zinsen von etwa minus ein Prozent Geldbunker bauen würden, weil sich dann Lagerkosten rechnen. In der Eurozone und der Schweiz gibt es derzeit Negativzinsen von bis zu minus 0,4 und 0,75 Prozent. In Österreich, wo die Geldwertstabilität immer eine große Rolle spielte, wird Bargeld laut Rockenschaub ein hoher Wert beigemessen. Die Bargeldbestände haben sich zuletzt tatsächlich erhöht. Trotz allem wächst in Österreich laut der Beratungsfirma Capgemini auch die Zahl der Kartenzahlungen, von 2014 auf 2015 um 3,9 Prozent auf 505 Millionen Transaktionen. Die Zahl der klassischen Überweisungen und Lastschriften geht übrigens zurück, weil alternative Formen wie Paypal und Paysafecard sowie Smartphone-Möglichkeiten zunehmen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema