Welser VFI errichtet in Speiseölpresswerk in Ennsdorf

Größte Investition in der Firmengeschichte

Aus Raps wird Speiseöl gepresst. Bild: Weihbold

Im März des Vorjahres berichteten die OÖNachrichten bereits von der Investition - damals hieß es noch, es würden zwölf Mio. Euro investiert. Außerdem war von 30.000 Tonnen Jahreskapazität die Rede. Die neue Anlage schafft künftig 35.000 Tonnen Ölsaaten im Jahr - Sonnenblumenkerne, Sojabohnen, Raps und Maiskeime. „Kronenöl“, „Bona“ und „Ceres“ sind Marken aus dem Hause VFI. Auch an die Lebensmittelindustrie werden die pflanzlichen Fette verkauft.

Eine Erhöhung auf 70.000 Jahrestonnen sei - aufgrund der Nachfrage nach Produkten bereits in der Startphase - geplant und vorbereitet. "Kunden wünschen Produkte, von denen sie wissen, wo sie herkommen", sagten die Geschäftsführer der VFI, Wolfgang Ahammer und Florian Rauch. "Die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe für unsere Lebensmittel wird immer wichtiger." Hervorgehoben wurde die für die Anlieferung per Lkw, Zug und Schiff verkehrsgünstige Lage der neuen Ölpresse im ecoplus Wirtschaftspark Ennsdorf. Das von der Familie Rauch in dritter Generation geführte Unternehmen beschäftigt 170 Mitarbeiter und wächst der Aussendung zufolge seit Jahren kontinuierlich. Der Umsatz 2016 wurde mit 156 Mio. Euro angegeben, der Exportanteil liege bei 47 Prozent.

