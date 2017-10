Welchen Einfluss Google auf die Werbewelt hat

LINZ. Konferenz über Online-Marketing in Tabakfabrik.

Was sind die neuesten Trends und Innovationen im Online-Marketing? Wie werden Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen die Industrie und die globalen Märkte verändern? Und welchen Einfluss hat Google auf die Werbewelt?

Antworten auf diese Fragen gibt es am Mittwoch, 18. 10., in der Linzer Tabakfabrik beim "Great Day for PPC Automation". Gastgeber ist der Linzer Online-Marketing-Spezialist Smarter E-Commerce, der heuer zehn Jahre alt wird. Mehr als 300 Vertreter regionaler und internationaler Unternehmen werden zu der Konferenz erwartet. Acht Redner halten Vorträge. Die OÖN sind Medienpartner des Events.

PPC bedeutet Pay-per-click. Darunter versteht man ein Werbemodell im Internet, bei dem Werbetreibende in Suchmaschinen wie Google nur für Werbung zahlen, die tatsächlich geklickt wird. Martin Köhler von Smarter E-Commerce: "Der Markt für Online-Werbung wächst. Viele unterschätzen trotzdem, wie groß er schon jetzt ist."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema