Weinernte: Durchschnittliche Menge, gute Qualität

WIEN. Die heurige Weinernte dürfte rund 2,3 Millionen Hektoliter betragen und damit im Schnitt der letzten zehn Jahre liegen, erwartet Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager.

Trauben für Sturm und Most werden in manchen Regionen jetzt schon geerntet Bild: (APA)

Die Qualität dürfte dafür sehr gut sein, sagte er am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die hohe Trockenheit macht den österreichischen Winzern zunehmend zu schaffen.

Damit diese Menge erreicht werden kann, müsse es in den nächsten zwei Wochen regnen, ansonsten drohe eine unterdurchschnittliche Ernte, so Schmuckenschlager. Durch die langen Hitzeperioden seien die Trauben jetzt schon vollreif, weshalb man mit der Lese um den 10. September beginnen werde, rund zwei Wochen früher als im Durchschnitt. Trauben für Sturm und Most werden in manchen Regionen jetzt schon geerntet.

Die österreichischen Weinbauern müssen mit verschiedenen Maßnahmen gegen die Trockenheit ankämpfen, um die Erntemengen gleich zu halten. Neben Methoden zur Bodenbewirtschaftung und der Auswahl trockenheitsresistenter Sorten, rückt Bewässerung zunehmend ins Interesse der Winzer. Maximal 10 Prozent der heimischen Winzer verwenden derzeit Bewässerungsanlagen, vorrangig in Gebieten mit hoher Trockenheit, wie der Thermenregion, der Wachau sowie dem nördlichen Weinviertel, sagte Schmuckenschlager.

Es lasse sich jedoch durchaus eine Tendenz zu mehr Bewässerungsanlagen feststellen. Eine Bewässerungsanlage kostet rund 3.000 bis 5.000 Euro pro Hektar. Die Neuanpflanzung eines Hektars kostet etwa 15.000 Euro. Diese Investition könne aber durchaus wieder aufgrund der höheren Qualität verdient werden, schätzt Schmuckenschlager. Er beobachtet vor allem, dass Neuanlagen zunehmend gleich mit Bewässerungsanlagen entstehen, die Weinbauern sich also vermehrt auf hohe Temperaturen einstellen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema