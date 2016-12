Weihnachten: Geschäft kommt in Schwung

LINZ/PASCHING. Langsam scheint das Weihnachtsgeschäft in Schwung zu kommen. Nach dem zweiten Einkaufssamstag berichteten heimische Händler von guten Frequenzen und steigenden Umsätzen.

Das Weihnachtsgeld half mit. Bild: APA

Das Weihnachtsgeld habe eine Belebung gebracht, hieß es gestern in einer Aussendung der Wirtschaftskammer.

"Die Linzer Innenstadt hat sich am Nachmittag erfreulich stark belebt", sagte Franz Penz vom gleichnamigen Linzer Modegeschäft. Auch die Welser Kaufleute waren mit dem zweiten Einkaufssamstag zufrieden. "Die Leute haben Geld dabei, heute wird Geschäft gemacht", sagte Peter Jungreithmair vom Stadtmarketing. Das Resümee deckte sich mit dem von Daniela Limberger vom Stadtmarketing Steyr: "Vor allem das Schönwetter lockt die Kunden zusätzlich in die Stadt. Das Weihnachtsgeschäft hat bei uns richtig eingesetzt."

Spielwaren und Textil gefragt

Auch in der erweiterten PlusCity wurde ordentlich gekauft, sagte Geschäftsführer Ernst Kirchmayr. Die klaren Gewinner nach Branchen waren in der PlusCity Spielwaren und Textil. Die Umsätze in den Parfümerien würden deutlich über Vorjahr liegen. Nachgefragt würden auch Elektrowaren.

