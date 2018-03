Was sind meine Daten wert?

LINZ. Der Missbrauch von 50 Millionen Facebook-Datensätzen für die Beeinflussung der US-Wahlen wirft die Frage auf: Wer verdient mit unseren Daten Geld? Und: Zu Recht?

Welchen Wert haben unsere Daten? Bild: colourbox

Facebook, Google, Amazon und Apple verwenden die Daten ihrer Nutzer – vom Alter bis zu politischen und sexuellen Vorlieben –, um Milliardengewinne einzufahren. Wir, die Konsumenten, stellen hingegen unsere Daten kostenlos und häufig auch ungefragt zur Verfügung.

Ein Beispiel aus New York: Der weltgrößte Hersteller von elektrischen Zahnbürsten verkauft Nutzerdaten an das Taxiunternehmen Uber, die er durch die Funkverbindung von Zahnbürste und Smartphone gewonnen hat. Er weiß, wenn ein 30-Jähriger um 18 Uhr Zähne putzt, hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit gleich ein Rendezvous. Sobald er das Haus verlässt, steht wie zufällig ein Uber-Taxi vor seiner Haustür...

„Jemand, der Daten hat und sie richtig kombiniert, kann heutzutage fast unendlich viel Geld verdienen“, sagt der FH-Professor Herbert Jodlbauer. Der Wert des neuen Goldes, wie die Daten gerne bezeichnet werden, hänge allein von Angebot und Nachfrage ab. „Wenn jemand unbedingt eine Wahl gewinnen will, zahlt er viel Geld dafür.“

Wie wertvoll Informationen über Kaufverhalten in Kombination mit Name, Alter und Ortsdaten sein können, zeigen Studien: Im Handel kann durch den Einsatz von Big Data (Verarbeitung von riesigen Datenmengen) die Gewinnmarge um durchschnittlich 60 Prozent erhöht werden. Durch geschickte Algorithmen weiß Amazon bei regelmäßigen Kunden zu 80 Prozent, was sie als Nächstes kaufen werden, so Jodlbauer.

Der Wert der Daten zeige sich schon, wenn man öfter einen bestimmten Flug sucht, sagt Internet-Unternehmer Bernhard Aichinger (Firma E-conomix). „Die wiederholte Suche signalisiert dem Anbieter: Der Kunde will unbedingt fliegen. Dann erhöht er den Preis“, sagt der Vorsitzende der Jungen Wirtschaft. „Nicht auszudenken, wenn Google alle Daten von Amazon hätte.“

Nicht so sehr die einzelnen, personenbezogenen Datensätze sind das Kostbare, sondern die Gesamtmenge für die Erstellung von Prognosemodellen, sagt Jan Radanitsch, Gründer des Linzer Online-Marketing-Unternehmens Smarter Ecommerce. Mit der Menge vernetzbarer Daten steigt deren Wert überproportional. Würden wir Konsumenten unsere vielen Daten nicht gratis hergeben, „würde die Welt anders aussehen“. Google-Suchergebnisse wären viel unpassender, Facebook ziemlich uninteressant, weil nicht personalisiert.

Geschützt oder kostenlos?

Er kritisiert jedoch, dass Konsumenten häufig „über den Tisch gezogen“ werden, weil sie nicht wissen, dass und wie ihre Daten genutzt würden. Freilich gebe es auch eine Holschuld, denn „die Leute schreien nach Schutz ihrer Daten, nutzen aber die Schutzmöglichkeiten auf Facebook zu wenig“. Internet-Riesen wie Google & Co zahlten, so Radanitsch, indirekt für die Daten, eben mit ihren Gratis-Produkten für alle. „Das ist der Deal.“ Dass Daten auch für die öffentliche Hand einen Wert haben, zeigten in den vergangenen Jahren die Steuer-CDs, die der deutsche Fiskus erwarb und die Daten deutscher Steuerhinterzieher in der Schweiz enthielt.

Aber wie viel sind nun die Daten des Einzelnen wert, die er freiwillig oder unfreiwillig im Netz zur Verfügung stellt? Kann man das betragsmäßig darstellen? Das Internet-Portal digital-danach.de hat dafür plausible Rechenwege dargestellt.

Dabei wurde der Werbeumsatz, den Google in einem Jahr generierte, durch die Zahl der Intensivnutzer dividiert. Das ergab einen Betrag von rund 150 Euro. Nimmt man als Maßstab nicht den Umsatz, sondern die Marktkapitalisierung und damit den Wert an der Börse und teilt diesen durch die Zahl, kommt man auf einen Datenwert von mehr als 1200 Euro.

Das mag nicht besonders viel erscheinen. Aber dieses eine Beispiel betraf nur Google und ist auf andere Anbieter wie Facebook oder Amazon auch anwendbar.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema