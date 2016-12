Was ist denn so böse am Biogas?

Die Arbeiterkammer will den Bauern die Förderungen für Biogasanlagen abdrehen.

Aus 18.000 Hektar Mais wurde Biogas. Das wird unterbunden. Bild: Colourbox

Seit Monaten rennen die Betreiber der rund 300 österreichischen Biogasanlagen gegen politische Türen an, um mit weiterem Fördergeld ihre Existenz zu sichern. Der lautstärkste Gegner, die Arbeiterkammer, warnt vor Geldverschwendung und finanziellen Lasten für die Konsumenten. Vergangene Woche haben SPÖ und ÖVP den Punkt wegen der Frontstellung neuerlich von der Tagesordnung des Ministerrats gestrichen.

Im Regierungsübereinkommen steht allerdings, dass es neue Förderverträge für "effiziente Biogas-Anlagen der zweiten Generation" geben soll – und Schließungsbeihilfen für die unwirtschaftlichen. Für die Arbeiterkammer trifft letzteres Prädikat auf alle Anlagen zu. Es handle sich bei dieser Förderung erneuerbarer Energie erstens um eine versteckte Bauernsubvention und zweitens um ein Milliardengrab. Allein 2015 sei gegen Fördergeld in Höhe von 85 Millionen Euro nur Energie im Marktwert von 18 Millionen Euro geliefert worden. Zahlen müssten die Konsumenten (ein Teil des Ökostromaufschlags von derzeit 120 Euro pro Bürger und Jahr).

Es haben jedoch beide Seiten gute Argumente. Die Gegner kritisieren mit Recht eine Technologie, die auch nach mehr als zehn Förderjahren noch nicht wettbewerbsfähig ist und die nicht nur die Energie der Haushalte verteuere, sondern auch Lebens- und Futtermittel. Biogas wird nämlich großteils aus fermentiertem Mais erzeugt. Allerdings ist der Maispreis trotz der Nachfrage aus dem Gassektor gefallen; einen preissteigernden Einfluss auf Lebensmittel gibt es nicht – zum Leidwesen der Landwirtschaft.

Die Biogasbauern sagen, die Energiewende in Deutschland habe den Preis je Kilowattstunde so stark gedrückt, dass ihre Produktion noch immer unrentabel sei. Sie seien außerdem ins Biogas nur eingestiegen, weil die EU-Agrarpolitik das empfohlen habe: "Wir haben zu viel Getreide – werdet Energiebauern, hat man uns gesagt!" Im Vertrauen darauf hätten sie in die Energieerzeugung hohe Summen investiert. Die Förderungen finanzierten das Modell jedoch nicht.

Die Biomasse-Branche verteidigt die hohen Subventionen, weil fossile Brennstoffe und die Atomenergie noch stärker mit Steuergeld unterstützt würden (Letztere etwa mit 500 Milliarden US-Dollar im Jahr). Außerdem brauche es jede einzelne Kilowattstunde aus erneuerbaren Quellen, um den neuen Klimaschutzpakt von Paris zu erfüllen. Biogas habe – anders als Wind- und Sonnenstrom – den Vorteil, dass es speicherbar und sogar in Kraftfahrzeugen einsetzbar sei. Außerdem brächten die Anlagen hohe Wertschöpfung im ländlichen Raum. Sie liefern Strom und Abwärme und verhindern, dass Kaufkraft für fossile Energie ins Ausland abfließt.

Doch die Energiebauern haben selbst in ihren Kreisen Gegner. Sie haben mit ihrer Rohstoffnachfrage dazu beigetragen, dass die Pachtpreise in manchen Regionen Ober- und Niederösterreichs auf rund 1000 Euro je Hektar Acker gestiegen sind: im Schnitt plus 50 Prozent. Getreidebauern können nicht mehr mitbieten. Beispiel: Weizenertrag pro Hektar rund 6000 Kilogramm, mal 0,13 Euro = 780 Euro. Da deckt der Erlös weder die Kosten der Pacht noch die von Saatgut, Pflanzenschutz und Dieseltreibstoff, von Zinsen und Unternehmerlohn ganz zu schweigen. Weiters sind viele Biogasanlagen in Kapitalgesellschaften organisiert, weshalb für einen Teil der Maisflächen von rund 18.000 Hektar keine Sozialversicherungsbeiträge mehr gezahlt werden.

Reststoffe statt Mais

Positiv ist, dass die Anlagenbetreiber gezwungen werden, künftig keine Ackerfrüchte mehr zu fermentieren, sondern Zwischenfrüchte und Reststoffe (Anlagen der "zweiten Generation"). Das beseitigt die Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion, senkt aber auch die Energieausbeute. Wird damit die Basis für künftige Förderwünsche gelegt?

Ökostromgesetz

Seit Monaten wird die Förderung der Ökoenergie von der Bundesregierung aufgeschoben. Die „Erneuerbare-Energien-Verbände“ (Solar, Wind, Biomasse, Biogas) forderten diese Woche rasch einen neuen Förderschub. Ihr Sprecher, Peter Püspök, sagte, das sei ohne Mehrkosten möglich, weil der Ökostromzuschlag 2017 um 20 Prozent sinke. Es würden rund 20 Prozent der Mittel frei, weil für viele Altanlagen die Förderung ausläuft.

Österreich hat den Pariser Klimavertrag ratifiziert und muss Öko-Energie forcieren. Die Sozialpartner haben unterschiedliche Interessen und bremsen. Die Arbeiterkammer warnt vor den Kosten für Haushalte. „Erneuerbare Energie hält den Strompreis zehn Jahr konstant“, sagt Püspök.

