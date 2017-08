Warum der Steuervorteil kleiner Brenner so aufregt

40.000 bäuerliche Schnapsbrenner dürfen 15 bis 27 Liter Alkohol im Jahr steuerfrei herstellen – EU und Österreich streiten darüber

Edelbrände als Konfliktthema (vowe) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Beim Schnaps hört sich der Spaß auf." Österreichs Agrarminister Andrä Rupprechter zeigte sich empört, dass die EU am Steuerprivileg für heimische Schnapsbrenner rütteln will. Wie berichtet, hatte Brüssel einen Mahnbrief an Wien geschickt. Auslöser war ein negatives Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen Ungarn, das eine ähnliche Regelung hat. Diese verstoße gegen die EU-Alkoholsteuer-Richtlinie, heißt es.

Das Thema ist emotional. Vor allem im Wahlkampf zur Nationalratswahl dürfte der Rückhalt österreichischer Politiker für kleine Schnapsbrenner groß sein.

In Österreich gibt es rund 50.000 Abfindungsbrenner. Sie dürfen Obst oder Getreide, das ihnen gehört, zu Schnaps verarbeiten. Es handelt sich um 40.000 bäuerliche Betriebe und 10.000 Privatpersonen. Abfindungsbrenner dürfen bis zu 200 Liter reinen Alkohol im Jahr produzieren. Die ersten 15 Liter sind steuerfrei, sofern man ein Landwirt ist. Je nachdem, wie viele Angehörige am Hof leben, kann der freie Hausbrand auf bis zu 27 Liter steigen. Bis zu 100 Liter zahlt man dann den ermäßigten Steuersatz von 6,48 Euro pro Liter, bis zu 200 Liter werden 10,80 Euro fällig.

Gezahlt wird die Steuer vor dem Brennen. Entscheidend ist die Menge an Maische, die verarbeitet wird. Daraus wird der Ausstoß an Alkohol abgeleitet. Das Zollamt kontrolliert stichprobenartig. Oft kommt der Vorwurf, kleine Brenner würden viel schwarz erzeugen. Schwarze Schafe kann es überall geben.

Manche Höfe, die unter Abfindung brennen, können sich auf ein verbrieftes Recht von Kaiserin Maria Theresia berufen. Sie dürfen sogar bis zu 400 Liter steuerbegünstigt herstellen, davon 300 Liter mit dem Satz von 6,48 Euro.

Wer mehr als 400 Liter im Jahr produziert, ist ein Verschlussbrenner. Es gibt etwa 150 dieser Profi-Betriebe in Österreich. Bei ihnen ist ein Messgerät an der Brennanlage angebracht. Jeder Tropfen Alkohol wird aufgezeichnet, das Zollamt prüft einmal im Monat. Die Verschlussbrenner müssen alles zum regulären Tarif von zwölf Euro je Liter versteuern. "Dafür unterliegen sie keinen Zu- und Verkaufsbeschränkungen", sagt Karl Penninger, Steuerreferent der Landwirtschaftskammer Oberösterreich.

Abfindungsbrenner dürfen nämlich kein Obst zukaufen und den Schnaps nur an Konsumenten und Wirtshäuser verkaufen, nicht an den Handel. Diese kleinen Hersteller, die es teils als Hobby sehen, verteidigen ihren historisch gewachsenen Steuervorteil damit, dass es eine Bagatellsteuer sei und die Verwaltungskosten sonst hoch wären. Rupprechter sagt, das Sonderrecht sei bei den EU-Beitrittsverhandlungen zugestanden worden.

Es sei eine Wettbewerbsverzerrung und Ungleichbehandlung, kritisiert hingegen der Chef einer Destillerie in Oberösterreich, die mehr als 1000 Liter erzeugt. Er erwarte, dass das Steuerprivileg langfristig nicht zu halten sei. Die EU-Kommission teilte gestern, Montag, mit, dass Gespräche mit Österreichs Behörden laufen. Bis Ende 2017 solle es Vorschläge zur Überarbeitung der Richtlinie geben, hieß es.

