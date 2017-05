Warum Südtirol wirtschaftlich zu erfolgreich ist

Tourismus, Äpfel, Wein und Milchprodukte: Die Sonnenregion südlich der Alpen will die Mengenpolitik korrigieren.

Berge und Wein: perfektes Zusammenspiel im Tourismus Bild: Stockinger

"Wir erleben einen unglaublichen Boom. Es ist Vollbeschäftigung. Jedes Unternehmen muss sich gut darstellen, um Personal zu bekommen", sagt Weinhändler Ulrich Wallnöfer. Er hat unter dem Namen "Pur Südtirol" vier Lebensmittelmärkte gestartet und verkauft fast nur Spezialitäten von Bauern und Kleingewerbe. Er wendet sich mit Obst, Gemüse, Fleischwaren, Käse etc. nicht an Touristen, sondern an Einheimische. Er schult die mehr als 80 Mitarbeiter selbst, denn sie müssen erklären können, was die Natur Gutes liefert. "Pur Südtirol" legt eine Gemeinwohlbilanz, um ernährungsbewusste Konsumenten, die besten Lieferanten und Beschäftigten zu kriegen.

Landflucht verhindert

Wallnöfers Märkte entspringen einem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel. Das Mengendenken vergangener Jahrzehnte soll in Richtung Qualität gedreht werden. "Wir müssen uns über die Produkte einen Vorsprung verschaffen, denn über die Größe können wir es nicht", sagte Agrar-Landesrat Arnold Schuler diese Woche anlässlich eines Besuches seines oberösterreichischen Amtskollegen, Max Hiegelsberger. Die meisten der 20.000 Bauernhöfe haben nur zwei bis drei Hektar und liegen im Bergland. Sie brauchen eine hohe Wertschöpfung, ob Milch, Äpfel oder Wein.

Der Regierung gelang es, Bauernsterben und Landflucht zu verhindern, indem Straßen bis zu entlegensten Höfen gebaut, Kleinschulen erhalten wurden. Jede Gemeinde hat noch ein Lebensmittelgeschäft. Es muss im Ort liegen. In der Provinz sind per Gesetz Supermärkte in Gewerbegebieten an Umfahrungsstraßen verboten.

Die Bauern sind trotz Kleinmengen stark, weil Genossenschaften ihre Produkte sammeln, verarbeiten und vermarkten. "So können sie auf Augenhöhe mit den großen Handelsketten verhandeln", zollte Hiegelsberger Respekt: "Davon können wir nur träumen", sagte er beim Besuch im Vinschgau, wo sechs Genossenschaften die Apfelernte von 1800 Bauern bündeln. Geschäftsführer Christoph Tappeiner: "Im Verhältnis zu unseren Kunden sind wir ein Verbund, mit einem Preis." Zehn Prozent der Äpfel in der EU sind aus Südtirol – und jeder zweite Bio-Apfel.

Denn Nachhaltigkeit ist das Ziel. "Das meinen wir im ökologischen wie im ökonomischen Sinn", sagt Landesrat Schuler. Die Intensivwirtschaft trage bislang den Erfolg, aber daneben sollen nun Regionalität und Herkunft betont werden.

Schwindel mit Speck

Da ist Speck das größte Sorgenkind. 95 Prozent der vier Millionen Keulen im Jahr seien nicht aus Südtirol, würden industriell erzeugt. Nur die Marke "Südtiroler Bauernspeck" hat kontrollierte Herkunft. "Wir könnten davon die doppelte Menge verkaufen", sagt Helmuth Zanotti von der Agentur IDM, in der die Bozener Regierung 2016 Tourismuswerbung und Agrarmarketing zusammengefasst hat. Er will zu Produkten verstärkt Erlebnis bewerben und hadert mit Erfolgen: "Wenn die Touristen zu viel werden, die Autobahn jedes Wochenende verstopft ist, schlägt die Stimmung bei den Einheimischen um."

