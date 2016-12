Warum Smartphone & Co in Österreich viel teurer sind

LINZ/WIEN. Österreicher müssen für Smartphones, Laptops und Spielkonsolen tiefer in die Tasche greifen als Deutsche, Italiener oder Amerikaner.

Das ergab eine aktuelle Studie der lateinamerikanischen Elektrohandels-Plattform linio.com. Sie hat in 71 Ländern weltweit die 14 am meisten verbreiteten Elektrogeräte verglichen (siehe Grafik).

Im sogenannten "Global Technology Price Index 2016" liegt Österreich auf Platz 42 und damit deutlich über dem Durchschnitt. Zum Vergleich: Unsere deutschen Nachbarn liegen auf Platz 16. In Kuwait bezahlt man am wenigsten für Elektrogeräte. Dort gibt es aber keine Umsatzsteuer auf technische Geräte. Am höchsten sind die Durchschnittskosten in Angola.

Der Grund für die höheren Preise in Österreich liege auf der Hand, sagt Harald Schimo, Geschäftsführer beim Linzer Elektronikhändler Gross. "Bei uns müssen Händler viel mehr Abgaben und Steuern bezahlen als anderswo." Dass der österreichische Markt mit den führenden Anbietern Saturn und Media Markt eine zu hohe Konzentration aufweise und deshalb die Preise hoch seien, lässt Schimo nicht gelten: "Es gibt viele lokale Anbieter, die mit guter Beratung punkten." Das müsse man im Preis einrechnen.

Ähnlich argumentiert Friedrich Werdecker, Geschäftsführer des Elektrolandes Mattighofen. "Man sollte Äpfel mit Äpfeln vergleichen." Werdecker hält den Wettbewerb für "unfair". Denn: "Die Gesetze sind europaweit nicht einheitlich. Wenn ich eine Festplatte anbiete, muss ich die vorgeschriebene Abgabe im Preis einrechnen. Und wenn ich einen Sat-Receiver um 80 Euro anbiete, muss ich an die zehn Prozent denken, die ich an Künstlersozialversicherungsbeitrag abgeben muss."

Mit bürokratischem Aufwand kämpft auch Schimo. "Wenn wir vor unserem Geschäft einen Plakatständer aufstellen, zahlen wir Luftsteuer. Das ist blödsinnig." Beide Händler betonen aber, dass die meisten Kunden Verständnis hätten für Smartphonepreise von bis zu 800 Euro oder Laptoppreise von knapp 1500 Euro. Auf Online-Plattformen könne zwar billiger bestellt werden. "Zu uns kommen aber immer wieder Kunden, die online gekauft haben und sich danach über die Qualität des Produktes beschweren", sagt Schimo.

Davon kann der Steyrer Handelsunternehmer Robert Hartlauer ein Lied singen. "Auch ich würde mir wünschen, dass die Preise nach unten gehen." Das sei jedoch wegen sehr hoher Abgaben in Österreich nicht möglich. Hartlauer betont, der Wettbewerb hierzulande sei stark. Den EU-Entscheidungen wie Importverboten müsse man aber auf den Grund gehen.

Ulrike Weiß vom Konsumentenschutz der oberösterreichischen Arbeiterkammer sagt, man müsse als Konsument die Preise als gegeben hinnehmen. "Es gibt auch kaum Beschwerden." (rom)

