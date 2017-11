Warum Maschinen bessere Autofahrer sind als Menschen

LINZ. Uni-Professor Sepp Hochreiter über Chancen und Grenzen der Künstlichen Intelligenz.

Wenn Künstliche Intelligenz das Steuer übernimmt: Autos mit KI soll es laut Hochreiter spätestens 2025 geben. Bild: APA/dpa/Andreas Gebert

An der Linzer Uni sitzt mit Sepp Hochreiter einer der weltweiten Spitzenforscher in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI). Er rechnet, dass Künstliche Intelligenz 2025 auf unseren Straßen selbst ans Steuer darf, wie er bei der Automobilkonferenz automotive gestern, Mittwoch, erklärte.

Warum ist Künstliche Intelligenz der bessere Autofahrer?

Hochreiter: Sie erkennt Verkehrszeichen und Objekte besser als der Mensch. Sie wird nicht müde und ist selten betrunken. Wenn sie während des Fahrens das Handy bedient, dann mit einer Subkomponente, die ihre Fahrleistung nicht mindert.

Warum fahren dann überhaupt noch Menschen auf den Straßen?

Hauptsächlich deshalb, weil die Menschen Angst vor Künstlicher Intelligenz haben. Um Vertrauen zu schaffen, bauen wir zurzeit eine KI, die kommentiert, was sie macht. Nach dem Motto: Ich sehe die linke Spur ist frei, ich werde jetzt überholen. Der Vorteil ist auch, wenn die KI sprechen kann, beginnt sie zu denken – wie wir Menschen. Wir sind aber technologisch noch nicht ganz am Ziel, zum Beispiel, was Fahrentscheidungen betrifft.

Heißt das, die Künstliche Intelligenz trifft falsche Entscheidungen?

Nein. In 99 Prozent der Fälle kann die KI die Entscheidung treffen. Aber sie braucht zusätzliche Fahrpraxis für Ausnahmesituationen wie etwa Schneeverwehungen im Winter. Da muss sie noch lernen.

Wie lernt die Maschine?

Es gibt zwei Stoßrichtungen: Entweder sie erhält ausreichend Daten aus einer Vielzahl von Situationen. Oder – und darauf setze ich – die Künstliche Intelligenz entwickelt ein Weltverständnis. Sie weiß, es hat geschneit, Schnee ist weiß und kann Verkehrsschilder verdecken. Wenn die KI ein Weltverständnis hat, müssen viel weniger Daten eingegeben werden.

Wann rechnen Sie, dass auf unseren Straßen Autos selbst fahren werden?

Teilweise fährt die Künstliche Intelligenz schon in den Autos mit, darf aber nicht an das Steuer. In modernen Autos werden etwa Verkehrszeichen auf dem Armaturenbrett angezeigt, das sind erste KI-Methoden. Ich rechne damit, dass spätestens ab dem Jahr 2025 ein Auto mit Künstlicher Intelligenz fahren wird, weil die Autohersteller nach jahrelanger Forschung unter großem öffentlichen Druck stehen.

Für den Automobilsektor bringt Künstliche Intelligenz dramatische Veränderungen.

Die zentrale Frage ist: Wer baut die Künstliche Intelligenz? Das Gehirn? Konzerne wie Audi müssen sich überlegen, ob sie noch länger Autohersteller sind oder Hersteller eines fahrenden Handys oder Computers, der zum Beispiel gleichzeitig auch das Haus steuern wird.

Die Grenzen der Künstlichen Intelligenz liegen unter anderem im juristischen Bereich.

Weil meines Erachtens zu stark in Einzelfällen gedacht wird. Nach dem Motto: Entscheidet die KI, die Oma oder das Enkelkind zu überfahren? Da werden Fälle konstruiert, die die wenigsten Autofahrer – Gott sei Dank – jemals erlebt haben. Ich sehe nicht den Einzelfall, sondern ein Optimierungsproblem: Die Künstliche Intelligenz wird die Zahl der Verkehrstoten in Summe deutlich reduzieren. Für mich geht die Diskussion hier in die falsche Richtung.

Abgesehen vom Auto: Wo wird die Künstliche Intelligenz unseren Alltag noch vereinfachen?

Überall. Ich denke, im Haushalt wird das Thema stark kommen. Ein wichtiges Thema ist für mich die Alten- und Kinderbetreuung, da gibt es erste Ansätze. Nehmen wir nur selbstfahrende Autos – sie können alte Menschen wieder mobil machen.

