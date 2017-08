Walmart und Google wollen gemeinsam die Zukunft des Einkaufens gestalten

SAN FRANCISCO. US-Konzerne gehen Online-Partnerschaft ein – Kampfansage an Marktführer Amazon.

Walmart Bild: Reuters

"Viele von uns – auch ich – führen ein stressiges Leben. Sie gehen zur Arbeit, machen Sport, holen ihre Kinder von der Schule ab, bereiten das Abendessen zu – und dazwischen sollen sie auch noch einkaufen gehen. Das müssen wir ändern", sagt Marc Lore, Chef der Online-Abteilung bei der US-amerikanischen Einzelhandelskette Walmart. "Es ist unsere Aufgabe, den Einkauf der Zukunft schneller und leichter zu gestalten", schreibt Lore in einem Blog-Eintrag.

Zu diesem Zweck arbeitet Walmart künftig mit dem Internetkonzern Google zusammen. Das gaben beide Unternehmen gestern, Mittwoch, bekannt. Ab September können Kunden der Supermarktkette Waren im Internet über den Sprachassistenten Google Assistant bestellen. Die Technologie dahinter zeichnet das Kaufverhalten der Kunden auf und sagt voraus, welche Produkte für wen passend sind. Das Sortiment umfasse Hunderttausende Artikel und reiche "vom Waschmittel bis zum Lego", heißt es. Walmart wird das 2013 gegründete Angebot Google Express, ein Einkaufsservice für Kunden, in seine eigene Plattform integrieren. Im stationären Handel betreibt Walmart derzeit weltweit fast 12.000 Filialen, davon 4700 in den USA.

Zusammenarbeit birgt Brisanz

Die Kooperation der beiden Unternehmen birgt aus mehreren Gründen Brisanz: Erstens handelt es sich dabei um das größte Produktangebot eines Einzelhändlers auf einer Online-Plattform. Zweitens kommt es zum ersten Mal vor, dass Walmart seine Produkte online nicht auf der eigenen Web-Seite anbietet. Und drittens richten Walmart und Google mit der Allianz eine Kampfansage an den Online-Händler Amazon. Das will offiziell zwar niemand bestätigen, aber es liegt für Beobachter auf der Hand.

Denn Walmart sieht sich seit Jahren mit einem immer dynamischeren Wachstum von Amazon konfrontiert. Aktuellen Zahlen der Unternehmensberatung Internet Retailer zufolge hatte Amazon im zweiten Quartal mit 38 Prozent den größten Marktanteil am Online-Handel in den USA und war für die Hälfte des Wachstums auf dem Gesamtmarkt verantwortlich. Der Online-Händler hat längst auch den Lebensmittel-Einzelhandel für sich entdeckt. Im Juni kaufte Amazon die US-Biomarkt-Kette Whole Foods Market.

Walmart und Google wälzen unterdessen ambitionierte Pläne. Beide Unternehmen betonen, dass es bei der Kooperation nicht um den Online-Einkauf der Gegenwart, sondern um den der Zukunft gehe. Lore: "Wir versuchen, den Kunden dabei zu helfen, so einzukaufen, wie sie es sich vorher nicht einmal vorgestellt haben." (rom)

