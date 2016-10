Währungsfonds fordert Reformen zur Beschleunigung des Wachstums

WASHINGTON. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet, dass die Weltwirtschaft heuer etwas an Fahrt verlieren und um 3,1 Prozent wachsen wird.

IWF-Chefin Christine Lagarde Bild: Reuters

In seinem gestern präsentierten "World Economic Outlook" heißt es, dass im kommenden Jahr zwar die globale Wirtschaft mit 3,4 Prozent etwas stärker wachsen wird, der Ausblick bleibe aber gedämpft.

Mittelfristig dürfte das Wachstum der Industrieländer weiter "enttäuschend" ausfallen, sagte IWF-Chefökonom Maurice Obstfeld. In den Schwellen- und Entwicklungsländern werde die Konjunktur eher etwas anziehen.

Mit Blick auf die globale Konjunktur forderte Obstfeld mehr Impulse der Politik, um Wachstum zu fördern. Wichtig seien Reformen auf dem Arbeitsmarkt und der Abbau von Handelsbarrieren. "Das Wachstum ist schon lange zu niedrig", so der Ökonom.

Außerdem komme in vielen Ländern der Erfolg der Wirtschaftserholung bei zu wenigen Menschen an. Dies führe dazu, dass in einigen reicheren Staaten Globalisierungsgegner Zulauf hätten. Das Anti-EU-Referendum sei ein Beispiel dafür.

Die Notenbanken in den Industriestaaten sollten nach Ansicht des IWF ihre lockere Geldpolitik fortsetzen und die Konjunktur weiter stützen. Dies müsse notfalls wie bisher mit sogenannten unkonventionellen Maßnahmen abseits des Leitzinses geschehen. Damit sind die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank gemeint.

US-Wirtschaft verliert Schwung

Für die USA zeigte sich der Währungsfonds skeptischer als noch im Juli. Für die größte Volkswirtschaft der Welt senkt der Fonds seine Wachstumsprognose für heuer von 2,2 auf 1,6 Prozent und für 2017 von 2,5 auf 2,2 Prozent.

Für Österreich haben sich die Erwartungen für das laufende Jahr verbessert: Der IWF rechnet für 2016 mit einem Wachstum von 1,4 Prozent, im Frühjahr hatte man noch mit 1,2 Prozent gerechnet. Für 2017 hingegen hat der Fonds die Prognose für das heimische Wirtschaftswachstum von 1,4 auf 1,2 Prozent zurückgenommen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema